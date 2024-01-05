Hayırsever izleyici, Esra Ezmeci'nin programına 16 milyon değerindeki 8 kilo altın bağışladı

Hafta içi her gün Beyaz TV'de yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programında görülmemiş bir yardım bağışı yapıldı. Hayırsever bir izleyici programdaki ihtiyaç sahipleri için kullanılması için 8 kilo altın bağışladı.

ESRA EZMECİ'NİN AĞZI AÇIK KALDI

29 yıldır babasının görmediği için programa katılan Sezer Arslan'a yardım etmek için yayına bağlanan yardımsever hem ev hem de iş sözü verdi. Antalya Alanya'dan bağlanan iş insanı Almanya'da yatırımlarının olduğunu belirterek Esra Ezmeci'ye ilginç bir teklifte bulundu. Yıllardır birikim yaptığını belirten iş insanı 16 milyon lira değerindeki 8 kilo altını programa bağışlamak istedi. Ezmeci'ye "Gelin bu altınları ihtiyaç sahiplerine birlikte dağıtalım" teklifinde bulunan iş insanı ağızları açık bıraktı. Ezmeci'nin şaşkınlığı ise yüzüne yansıdı.