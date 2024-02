Hayatını kaybeden Best Model of Turkey Kurucu Başkanı Erkan Özerman'ın 'Öldükten sonra beni yaksınlar' sözleri yeniden gündemde

Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında yaşamını yitirdi. Özerman'ın vefatı sonrası, yıllar önce bir televizyon programında sarf ettiği "Öldükten sonra beni yaksınlar." sözleri yeniden gündem oldu.

Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

"ÖLDÜKTEN SONRA BENİ YAKSINLAR"

Özerman, geçmiş senelerde katıldığı bir televizyon programında Gökay Kalaycıoğlu'na dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş ve öldükten sonra yakılmak istediğini dile getirmişti. Ünlü organizatör yaptığı açıklamada, "Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Çünkü o törenler o kadar kokteyl salonlarına benziyor ki insanlar orada birbirlerine kartvizitini verip randevulaşıyorlar ve televizyonlarda reklam yaptırıyorlar. Bu kadar maskaralığı ben istemem. Beni yaksınlar! Yakmasalar ne yapacaklar ki? Getirecekler annemin babamın mezarının içine koyacaklar." ifadelerini kullanmıştı.

ERKAN ÖZERMAN KİMDİR?

Prodüktör, organizatör, sanatçı menajeri Erkan Özerman 1938 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi ve Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi, Paris Siyasal Okulu'ndan mezun olmuştur. Çeşitli gazetelerde sinema ve tiyatro eleştirmenliği, magazin yazarlığı yapmıştır. Ayrıca Ankara Radyosu'nda eğlence programları direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur.

Türkiye'de eğlence sektöründe önemli gece kulübü ve diskoteklerin kurucusu olarak önem teşkil eder. 1976 yılında 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı'dır. 2017 yılında Best Model'i 22 yaşındaki yeğeni Almila Özerman'a devretmiştir.