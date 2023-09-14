Hayatımın Neşesi... SIRLAR, SÜRPRİZLER VE HASTANE KORİDORLARI!

Aile komedisine taze bir soluk getirecek, başrollerinde Şebnem Bozoklu ve Tolga Tekin’in yer aldığı yeni TV dizisi "Hayatımın Neşesi", 15 Eylül Cuma günü saat 20.00'de 10. bölümüyle TRT 1 ekranlarında...

Hayatımın Neşesi'nde Bu hafta bizi neler bekliyor?

Zeynep, Neşe'nin okula dönüş kararını öğrenir ve onun yanında durarak destek olma kararı alır.

Bu sırada Rüçhan'ın hayatına yeni bir heyecan katılıyor; bir dizide rol alma teklifi! Ancak bu teklif, Rüçhan'ın hayatına nasıl bir renk katacak?

Aylin de Rüçhan'ın teklif aldığı diziye dahil olunca işler karışmaya başlar. Bir yandan Aylin'in yıllardır görüşmediği abisinin ani ziyareti ile daha da yoğunlaşır.

Bu ani ziyaret Serdar için de hiç beklenmedik bir sınavın kapısını aralar.

Pazar gününün huzurlu havası, Mustafa'nın yaşadığı ufak kaza ile bozulur. Mustafa'nın kazası, tüm aileyi hastanede bir araya getirirken, Neşe'nin sırrının korunması için Zeynep'in gösterdiği çabanın sonucunu merak ediyoruz.

Neşe'nin hastanede Mustafa ile karşılaşması, bu sırrın açığa çıkmasına mı neden olacak?