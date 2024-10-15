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Hayat Devam Ediyor'un Hayat'ı Meltem Miraloğlu: Rehin tutuluyorum

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Hayat Devam Ediyor dizisiyle şöhreti yakaladıktan sonra kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenerek yurt dışına yerleşen oyuncu Meltem Miraloğlu Amerika'da rehin tutulduğunu açıkladı. Miraloğlu çektiği videoda kimliklerinin çalındığından ve Türkiye'ye dönemediğinden bahsetti.

Hayat Devam Ediyor dizisinde yakaladığı şöhretle adını duyuran Meltem Miraloğlu, dizi sonrası kariyerini iyi yönetememiş, sektörde tutunamamıştı. Daha sonra Amerika'ya yerleşen Miraloğlu'nun 82 yaşındaki Amerikalı Patrick Grady ile evlendiği ortaya çıkmıştı.

Hayat Devam Ediyor'un Hayat'ı Meltem Miraloğlu: Rehin tutuluyorum

'TÜRKİYE'YE GİRİŞİM ENGELLENİYOR'

Magazin gündemini sarsan evlilik sonrası birçok iddia da peş peşe geldi. Evliliğinde servet değerinde bir miras anlaşması yaptığı konuşulan oyuncu, sosyal medya hesaplarından çektiği bir videoyu paylaştı. Meltem Miraloğlu, görüntülerde kimliklerinin çalındığını ve Amerika'da rehin tutulduğunu şu sözlerle açıkladı:

"Ben Meltem Miraloğlu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Diyarbakır'da doğdum. Çocukluğumdan beri ayrılmaz bir bütün olan tiyatro, sinema, dizi üçgenine emek vermekteyim. Başrolünü oynadığım dizi sinema karakteriyle 13 ülkede her hafta milyonlar tarafından sürekli izlenme rekorları kırarak sanat dünyasında kendime yer buldum. Ben bu konuşmayı basına röportajdan ziyade tüm televizyonlara suç duyurusunda bulunduğum için yaptığımı belirtmek isterim. Amacım tüm bu videolarımın İngilizce altyazı yapılarak bir bütün halinde Immigration Federal Supreme Court İnsan Hakları hakimine ulaştırılmasıdır. Tarafıma avukat sağlanması ve haklarımı savunmak istiyorum. Kimliklerim çalınarak rehin tutulduğum Amerika'da Türkiye'ye girişim engelleniyor. Amerikan vatandaşlığımı alıp özgürlüğüme kavuşmak istiyorum."

Hayat Devam Ediyor'un Hayat'ı Meltem Miraloğlu: Rehin tutuluyorum
Haberler.com / Hatice Aksu - Magazin

Hayat Devam Ediyor Meltem Miraloğlu Televizyon Türkiye 3-sayfa Magazin Yaşam Dizi

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