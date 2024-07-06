Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor! Konuğu bile şimdiden belli

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya çok sevilen programı Konuşanlar'ın 150. bölümüyle sezonu tamamladı. Hasan Can Kaya, sezon finaline üzülen Konuşanlar hayranlarını sürpriz bir haberle sevindirdi. YouTube'daki eski bölümlerin özetleri rekor sayıda izlenmeye devam eden programa gösterilen bu ilgiden dolayı Kaya, özel bir yaz programı yayınlanacak.

YAYINLANMAMIŞ GÖRÜNTÜLER YOUTUBE'DA OLACAK

YouTube'da ağustos ayında yer alacak 'Yaz Shot 2024' programı, daha önce yayınlanmamış özel görüntülerden oluşacak. Geçen yıl yayınlanan yaz programı 33 milyon izlenme rakamına ulaşan Konuşanlar'ın bu yeni bölümü de şimdiden merakla bekleniyor.

EDİS BİR KEZ DAHA GELİYOR

Konuşanlar'ın yeni sezon çekimleri ise eylül ayında başlayacak. Exxen'de yayınlanacak olan programın ilk bölüm konuğu müzik dünyasının yıldızı Edis olacak. Daha önce de Konuşanlar programına konuk Edis, en samimi haliyle Konuşanlar'da olacak.