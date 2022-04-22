Hasan Can Kaya, sosyal medyada 2.5 milyon takipçiye ulaştı!

Konuşanlar programıyla büyük bir hayran kitlesi yakalayan, ardından da bu başarısını ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın dijital platformu olan Exxen'e taşıyan Hasan Can Kaya, hızlı yükselişi sosyal medyaya da yansıdı.

2.5 MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞTI

Yayın hayatına YouTube'da başlayan ve büyük başarı elde eden Hasan Can Kaya, Konuşanlar adlı programıyla milyonların sevgisini kazandı. Her geçen gün daha geni kitleye ulaşan Kaya sosyal medyada da geniş bir hayran kitlesi oluştu ve 2.5 milyon takipçiye ulaştı.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Hasan Can Kaya Güngören'de doğup yine aynı ilçede çocukluğunu geçirmiştir.Kendi yazdığı hikayeleri ve senaryoları film yapmak isteyen Hasan Can Kaya bir süre senaristlik yaptı.

"1 Erkek 1 Kadın" dizisinde senaristlik yaparken, senaryo grubundaki arkadaşların da desteği ile stand up yapmaya karar verdi.

Leman Kültür Beşiktaş'ta düzenli olarak stand up yapmaya başladı. Gösterisine başlarda çok az kişi geliyorken, yavaş yavaş kulaktan kulağa artmaya ve tamamen dolmaya başladı. En son, haftada dört gün stand up yapıyordu. Bu şekilde seyircilerden aldığı aşırı olumlu geri dönüşlerin verdiği cesaretle komedyenliğe odaklandı. Ocak 2020'de ekranlardaki İlk kişisel projesi olan "Konuşanlar Talk Show"un çekimlerine başladı. 12 Mayıs 2020'de Youtube'da sıfır abone ile 1. Bölümü yayınlanan program, kulaktan kulağa yayılarak kısa sürede patladı. ve daha üçüncü ayında 10 milyon izlenmeyi aştı.

Halen daha Konuşanlar programını çeken Hasan Can Kaya ilerde farklı stand up konsetpiyle seyircilerin karşısına çıkıyor.

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