Hasancan Kaya sessizliğini bozdu! Konuşanlar'ın yeni adresi netleşti

Pandemi döneminde YouTube'da yayınladığı Konuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya, kısa süre içinde Acun Medya ile anlaşma yaparak Exxen'e transfer olmuştu. 2021'den beri platformda yayınlanan programın yeni sezonda Exxen'de olmayacağı iddiaları son dönemde gündemi meşgul ediyordu.

DEV PLATFORMLARDAN TEKLİFLER

Konuşanlar'ın geleceği merak edilirken, Prime Video, HBO Max, Netflix ve Disney+ gibi dev platformların programı bünyelerine katmak için girişimde bulunduğu öne sürülmüştü. Kulislerde, programın özellikle Disney Plus'a geçeceği ve eylül sezonunda tüm dünyada farklı dillerde altyazıyla yayınlanacağı konuşuluyordu.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Uzun süredir iddialara yanıt vermeyen Hasan Can Kaya, sonunda sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Disney+'ın kendisini etiketleyerek yayınladığı, "Mikrofon açıldı, herkes kahkahaya hazır" mesajını alıntıladı. Ünlü komedyen, gönderiye "Hayırlı olsun" notunu düşerek kalp ve ateş emojileri ekledi.

YENİ SEZONDA DİSNEY+'TA

Bu paylaşımla birlikte iddialar doğrulanmış oldu. Konuşanlar'ın yeni sezonda Disney+ platformunda yayınlanacağı kesinleşti. Programın, dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine ulaşması ve farklı dillerde izlenebilmesi bekleniyor.