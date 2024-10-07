Üye Girişi
Haberler

Hasan Can Kaya'dan çok konuşulacak Acun Ilıcalı çıkışı: Bir vefa borcum yok

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Servet değerinde tekliflere rağmen Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformuyla anlaşan Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile ilgili yöneltilen bir soruya "Geçtiğimizde şubat ayında 11 milyon toplam izlenmenin 7 milyonu bendim. En ufak torpil yok üstümde... Bu sebeple en ufak bir vefa borcum yok" yanıtını verdi.

Exxen?'de yayınlanan Konuşanlar? programıyla adından söz ettiren Hasan Can Kaya?, konuk olduğu programda gelen soruları cevapladı. Melis İşiten?, Hasan Can Kaya'nın "Acun olmasaydı şuan ki konumuma belki yine ulaşırdım fakat daha çok zamanımı alırdı" cümlesini değerlendirmesini istedi.

"EN UFAK BİR VEFA BORCUM YOK"

Bu soru karşısında bir hayli gerildiği gözlenen Hasan Can Kaya, kimsenin torpili ile bir yere gelmediğini belirterek, "Alakası yok. Her şey kayıtlı. Exxen'e geçtiğimde 7 milyon 700 bin abonem vardı. İzlenmem 19 milyondu. Bölüm başı 11 milyon izlenmem vardı. Hatta tam tersi. Acun abiye geçince ben 30 bin linç Yedim. Geçtiğimizde şubat ayında 11 milyon toplam izlenmenin 7 milyonu bendim. En ufak torpil yok üstümde... Bu sebeple en ufak bir vefa borcum yok" dedi.

Hasan Can Kaya'dan çok konuşulacak Acun Ilıcalı çıkışı: Bir vefa borcum yok

"ÇOK MUTLU ÇALIŞIYORUM ADAMLA"

Exxen' neden geçtiğini de açıklayan Hasan Can Kaya, "Acun Abiyle iyi anlaşıyor muyum? Anlaşıyorum. Seviyor muyum? Seviyorum. Çok mutlu çalışıyorum adamla. Bu yüzden dışardan gelen teklifleri re ediyorum. Yani kimseye vefa borcum olduğundan çalışmıyorum" şeklinde konuştu.

Hasan Can Kaya'dan çok konuşulacak Acun Ilıcalı çıkışı: Bir vefa borcum yok
Kaynak: Haberler.com / Magazin

Hasan Can Kaya Acun Ilıcalı Televizyon Magazin Exxen

Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Sur canisinin katlettiği İkbal'in babasının ilk ifadesi

 Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil

Toplumun sinir uçlarına dokunan platform bakanlığın radarına girdi

 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma

Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
Ünlü market zinciri banka kuruyor

Ünlü market zinciri banka kuruyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İncel kimdir? İnceller kime deniyor? İncel ne demek, açılımı ne? Domuz eti çıkan firma hangisi? Ünlü pidecide domuz eti çıktı Discord nedir, Discord'da ne oluyor? Discord kapatılacak mı? Discord ne zaman kapatılacak? Yemekteyiz Semih kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Semih Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Süleyman kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Süleyman Şen kaç yaşında, nereli? Discord olayı ne? Yemekteyiz Asiye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Asiye Sarıca kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Züleyha kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Züleyha Şehitoğlu kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Nazmiye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nazmiye kaç yaşında, nereli? BARAJ DOLULUK ORANI 7 EKİM | İstanbul barajlarında su seviyesi ne kadar? Ankara'da barajlarin doluluk oranı nedir 2024?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.