Hasan Can Kaya, 'Aşırı muhafazakar giyinmişsin' dediği kadın seyirciden aldığı cevapla afalladı: İç çamaşırı giymedim

Hasan Can Kaya'nın Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programında ilginç anlar yaşandı. Bir kadın konuğun kapalı giyinmesine dikkat eden Kaya, "Aşırı muhafazakar giyinmişsin" dedi. Kadın seyirci de "Biraz kapalı giyinmeye çalıştım çünkü iç çamaşırı giymedim" cevabını verdi.

YouTube'dan Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'e transfer olan Konuşanlar programındaki diyaloglar gündem olmaya devam ediyor. Programda son olarak Hasan Can Kaya ve bir kadın yarışmacının arasında geçen diyalog damga vurdu.

"İÇ ÇAMAŞIRI GİYMEDİM"

Programda seyircilerin neredeyse hepsiyle sohbet eden Kaya, genç bir kadına "Aşırı muhafazakar giyinmişsiniz" dedi. Kadın seyirci de "Biraz kapalı giyinmeye çalıştım. Kamerada çok belli oluyor. Çok dikkat çekiyor çünkü iç çamaşırı giymedim" diyerek herkesi şaşkına çevirdi. Hasan Can Kaya ise bu yanıta "Programa devam edemeyeceğim" diyerek yanıt verdi.