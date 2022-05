Hasan Can Kaya Almanya'da Rekor Kırdı - Haberler

Hasan Can Kaya Avrupa turnesi kapsamında biletleri haftalar öncesinde tükenen gösterilerine Almanya'nın çeşitli kentlerinde devam etti. Kaya, Offenbach'ta Stadthalle'de, Stuttgart'ta Porsche Arena'da ve Düsseldorf'da Mitsubishi Electric Halle'de sahne aldı. Tüm salonları dolduran Hasan Can Kaya'nın hayranları üç şehirde de kahkaha tufanı yaşadı. Ünlü komedyene Mitsubishi Electric Halle'de sadece tüm salonu dolduran sanatçılara verilen plaket takdim edildi.

Hasan Can Kaya, hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı. Her gösterisi sonrasında ünlü komedyenle fotoğraf çektirmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Hasan Can Kaya'yı Avrupa'nın farklı şehirlerinde izleyen kimi seyirciler Almanya gösterilerini de izlemeye geldi.

Hasan Can Kaya Avrupa turnesine haziran ayında Brüksel ve Paris gösterileriyle devam edecek.

