Harry Styles'in konserinde bir izleyici 10 metre yükseklikten yere düştü - Haberler

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Harry Styles'in konserinde bir izleyici 10 metre yükseklikten yere düştü

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Harry Styles'in Glasgow'da verdiği konser sırasında bir izleyici, VIP salonda bulunan 10 metre yükseklikteki balkondan yere çakıldı. Apar topar hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki gencin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilirken düşme anının da görüntüleri ortaya çıktı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Harry Styles'in geçtiğimiz pazar günü Glasgow'da verdiği konserinde korkunç bir olay yaşandı. Konseri VIP salondan izleyen 20 yaşındaki elektrik mühendisi Dylan Wood, dengesini kaybedince seyircilerin arasına düştü.

KAZAYI BİRKAÇ KIRIKLA ATLATTI

Wodd, diğer seyircilerin korku dolu çığlıkları arasında koltukların üzerine düşüp yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan ve yaşam destek cihazına bağlanan Dyson'un annesi Marion Hawkins, oğlunun dengesini kaybederek düştüğünü, kazayı da birkaç kırıkla atlattığını söyledi. Hastanedeki tedavisine devam edilen 20 yaşındaki genç, önümüzdeki günlerde taburcu olacak.

Anne, oğlunun düştüğü görüntüleri dehşet içinde izlediğini ve kurtulmasının sadece mucize olduğunu belirtti.

Harry Styles'in konserinde bir izleyici 10 metre yükseklikten yere düştü

Harry Styles'in konserinde bir izleyici 10 metre yükseklikten yere düştü

Ecem Altan
Ecem Altan
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