Harika Avcı hakkında şok iddialar! Ev sahibi sessizliği bozdu

Uzun süredir kameralardan uzak, inzivaya çekilmiş bir hayat süren ünlü sanatçı Harika Avcı hakkında son zamanlarda ortaya atılan çarpıcı iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Bir döneme damga vuran yıldızın, ağır sağlık sorunları yaşadığı, maddi zorluklarla mücadele ettiği ve hatta hayati tehlikesi olduğu öne sürülmüştü. Hatta, "Yakında öldüğümü duyacaksınız" dediğine dair iddialar gündemi sarstı. Bu söylentilere karşılık Harika Avcı'dan resmi bir açıklama gelmemiş, ne bir ses kaydı duyulmuş ne de görüntüsü ortaya çıkmıştı. Sanat dünyasında ve hayranları arasında endişe büyürken, nihayet sessizliği bozan bir gelişme yaşandı. "Neler Oluyor Hayatta" isimli televizyon programında canlı yayına bağlanan bir isim, merak edilen birçok soruya yanıt verdi.

EV SAHİBİ KONUŞTU: "İÇİNE KAPANIK, YARDIMA MUHTAÇ"

Programa telefonla bağlanan kişi, Harika Avcı'nın ev sahibi Cebrail Şık'tı. Şık'ın anlattıkları, sanatçının yaşamına dair bugüne dek bilinmeyen birçok gerçeği gün yüzüne çıkardı. Yaklaşık beş yıldır sanatçının çevresiyle tüm bağlarının koptuğunu ifade eden Cebrail Şık şu ifadeleri kullandı, "Yaklaşık 5 yıldır kendisiyle iletişim kurmak, yardımcı olmak isteyen yakın çevresi ve sanatçı dostlarından hiç kimse yok. Hiç kimse de arayıp destek olmuyor. Harika Avcı vefat ettiğinde onun şarkılarının telif haklarını almak için gelenler bile oldu.

"TELİF HAKLARININ PEŞİNDELER"

Yani ziyaretine ayda yılda bir gelenler, şarkılarının telif haklarının peşindeler. Bana sanatçının telif haklarını almamı teklif edenler de oldu. Ben insanlık görevimi yapıyorum. Evimde ömür boyu oturabilir. Birçok sanatçı dostunun yapamadığını ben yapıyorum.

"KENDİSİNİ UZUN SÜREDİR GÖRMÜYORUM"

Ben kendisini en son geçen sene gördüm, ondan sonra görmedim. Kendisinin çok ciddi sağlık problemleri var. Devletimiz acil yardım etmeli. Beni bile bazen tanıyor, bazen tanımıyor. Hiçbir komşusuyla da iletişimi yok zaten. İçine kapanık bir hanımefendi. Kimseyle görüşmüyor. Sağlık durumu iyi değil, devletin buna el atması lazım. Hiçbir sanatçı dostu yardımcı olmuyor, hepsi gündeme gelmek derdindeler.

"POLİSLE KAPIYI AÇTIRDIK"

Kapısını kırıp içeri girmek istediği ve kafasına Harika Avcı tarafından saksı fırlatıldığı iddialarını da yanıtlayan Cebrail Şık şunları söyledi: "Olayın gerçeği şöyle; komşular beni arayıp Harika Avcı'dan haber alamadıklarını, evinden hiçbir ses gelmediğini söylediler. Biz de sağlık durumundan endişelendik. Polisi çağırdık, kapıyı açtık. Sonra geldi, bize bağırdı. Olayın doğrusu budur. Ama kendisinin yardıma ihtiyacı var."

KİRASINI EV SAHİNİN AVUKATI AÇIKLAMIŞTI

Ev sahibinin avukatı Turgut Hökenek, geçtiğimiz günlerde Avcı'nın 2020 yılında 2200 TL kira ile oturmaya başladığı evin güncel kirasının 3500 TL olduğunu belirtti. Ancak son aylarda ödemelerin yapılmadığını aktarmış ve sözlerine şu şekilde devam etmişti: 2020'de 2200 TL ile kiralanan evin kirası bugün sadece 3500 TL. Son aylarda ödemelerini de yapmıyor. Yıllarca anlayış gösterdik ama son olarak müvekkilime saksı fırlattı, bu nedenle adli süreç başlatıldı.