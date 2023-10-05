Hande Yener, Sibel Arna'nın programına konuk oldu

Sibel Arna'nın youtube programı "Ne Olursan Ol Rahat Ol" programının sekizinci bölüm konuğu Hande Yener oldu. Yener, Sibel Arna'ya samimi açıklamalarda bulundu.

EVLİLİK APTALLIKTIR BİR HATA BİR KERE YAPILIR

Nasıl bir insana aşık olacağımızı kendiniz seçiyoruz. Geçmiş hatalarımızdan ders alırsak, önyargılı olmazsak mutlu olabiliriz. Ama bana göre evlilik aptallıktır.

Bence insanlar bir hatayı bir kere yapsınlar. Aynı hatayı yapıp farklı bir sonuç beklemekte ne bileyim… İmza attığınız zaman sahibi gibi davranılıyor. ve psikolojik şiddet başlıyoruz. Ben bu tip evliliklere kapalıyım. Ama daha cool evliliklere saygı duyuyorum ama ben pek görmedim.

AJDA HANIM'A BAKIYORUM HANDE ÖNÜNDE BİR 40 YIL DAHA VAR DİYORUM

Bende Ajda Pekkan gibi sahnede perdeyi kapatmak istiyorum. O tüm kadınlar için inanılmaz bir motive kaynağı. Hem güzelliği, hem enerjisi, hem de sahne tozunu yutturması. Onu izliyorum kendi kendime Hande diyorum daha var önünde 40 yıl, yaparsın.

SİMGE BAŞKA TAKIMIN MAÇINA GİTME İŞİNİ İYİ KIVIRDI

Fenerbahçeli iki futbolcu iki şarkımı sahiplendi. Maçta ya Beni Sev çalıyor ya da Sebastian. Dedim stad beni çağırıyor. Hem maça gittim, hem de sağolsun başkanımız Ali Koç beni özel bir geceye davet etti, formamı imzaladı.

Şarkılarımı Beşiktaş ya da Galatasataylı bir futbolcu sahiplenseydi onların stadına maça gitmezdim. Fenerliyim ya ben. Simge Beşiktaşlı olarak Galatasaray'ın maçına gitti.

Kendince çözdü durumu ama taraftarlar bunu anlamıyor. Bir kere beni Beşiktaş davet etti ama gidersem ne olur bilemediğim için gidemedim. Simge'ye soralım bunu.

BEN ARTIK ŞARKICI DEĞİL ŞİFACIYIM

Yıllardır sesimdeki enerjinin sırrını çözmeye çalışıyordum, acaba ne etkiliyor diye düşünüyordum. Tek isteğim bana verilen bu kutsal hediyeyi hep daha geniş kitlelerle paylaşmak.

Ben daha küçük yaşlarda görevlendirildiğimi biliyordum zaten. Atlattığım hastalık da beni bu konuyla ilgili tokatladı diyebilirim. ve pandemi süreci çok düşündürdü.

Nasıl ayağa kalkabiliriz diye düşündüm. Çok iyi bir şarkı yaparsam yapabilirim dedim. Yapacağım şarkı herkese şifa dağıtmaya diledim. ve benden bir tane daha yok geldi.

BENDEN BİR TANE DAHA YOK HERKESİ TEDAVİ EDİYOR

Benden bir tane daha yok herkesi sardı çünkü şarkı herkesi tedavi ediyor. Hepimiz haketmediğimiz şeyler yaşıyoruz, çok üzülüyoruz. Akabinde açıp bu şarkıyı dinliyorsun bu şarkı seni fabrika ayarlarına geri döndürüyor.

Ben kendime de söylüyorum bu şarkıyı ve herkese de kendinize söyleyin diyorum. Bu şarkıyı sahiplenin diyorum. Evet zaten benden bir tane daha yok ben bunu röportajlarımda yıllardır söylüyorum. Bu şarkı ile bütün ülkeme şifa dağıtıyorum.

BUNDAN SONRA BANA HALKIN SANATÇISI ÖDÜLÜNÜ VERİN

Geçen gün aradılar beni, ödül vereceklermiş. Ne ödülü dedim, en iyi kadın, en iyi şarkı, en iyi klip ödüllerinden bahsediyorlar. Onları dedim ki o ödülleri yeni gelen arkadaşlarımıza verin bana halkın sanatçısı ödülünü verin. Benim işim o nokta, insanların sesi olmak önemli.