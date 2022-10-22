Hande Yener sahnede bir anda bayıldı, binlerce hayranının yüreği ağzına geldi
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Ünlü şarkıcı Hande Yener'in önceki akşam Ataşehir'de bir mekanda hayranlarıyla buluştu. Sahnede şarkı söylediği anda baygınlık geçiren ünlü sanatçı, hayranlarının yüreklerini ağzına getirdi.
Ünlü şarkıcı Hande Yener, önceki akşam Ataşehir'deki bir mekanda sevenleriyle buluştu.
BAYGINLIK GEÇİRDİ
Sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren Yener, bir ara sahnede baygınlık geçirdi. Büyük panikle önce sahne arkasına oturtulan daha sonra dışarı çıkartılan Hande Yener, bir süre hava aldıktan sonra sahnesine kaldığı yerden devam etti.
MİDESİ BULANMIŞ
Yener'in mide bulantısından ötürü sahnede başının döndüğü öğrenildi. Ünlü şarkıcının genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Kaynak: Snob Magazin / Magazin