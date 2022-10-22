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Hande Yener sahnede bir anda bayıldı, binlerce hayranının yüreği ağzına geldi

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Ünlü şarkıcı Hande Yener'in önceki akşam Ataşehir'de bir mekanda hayranlarıyla buluştu. Sahnede şarkı söylediği anda baygınlık geçiren ünlü sanatçı, hayranlarının yüreklerini ağzına getirdi.

Ünlü şarkıcı Hande Yener, önceki akşam Ataşehir'deki bir mekanda sevenleriyle buluştu.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren Yener, bir ara sahnede baygınlık geçirdi. Büyük panikle önce sahne arkasına oturtulan daha sonra dışarı çıkartılan Hande Yener, bir süre hava aldıktan sonra sahnesine kaldığı yerden devam etti.

Hande Yenerken sahnede bir anda bayıldı, binlerce hayranının yüreği ağzına geldi

MİDESİ BULANMIŞ

Yener'in mide bulantısından ötürü sahnede başının döndüğü öğrenildi. Ünlü şarkıcının genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Hande Yenerken sahnede bir anda bayıldı, binlerce hayranının yüreği ağzına geldi

Hande Yenerken sahnede bir anda bayıldı, binlerce hayranının yüreği ağzına geldi

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Hande Yener Ataşehir Türkiye Magazin Haberler

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