Hande Yener, Kuruçeşme Arena'da Rekor Konser Sayısıyla Devam Ediyor

Ünlü pop yıldızı Hande Yener, Kuruçeşme Arena'da verdiği izdiham yaşanan iki başarılı konserinin ardından yoğun istek üzerine 27 Eylül 2023 tarihinde tekrar konser verecek. Yener, hayranlarına teşekkür etti.

Konser maratonuna rekor konser sayısı ile devam eden ünlü pop yıldızı Kuruçeşme Arena'da verdiği izdiham yaşanan iki başarılı konserinin ardından yoğun istek üzerine 27 Eylül 2023 tarihinde tekrar Kuruçeşme Arena'da konser verecek.

Ünlü pop yıldızı başarılarla geçen 23 yılını, Afrodizyak albümünün başarısını ve 3'ncü defa Kuruçeşme Arena'da vereceği konserin mutluluğu Selim Akar'ın objektifine verdiği pozlarla kutladı.

Yener hayranlarına bu büyük sevgi ve kendisini zirve yarışında yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.