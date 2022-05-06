Hande Fırat'ın Eşi Kimdir? Hande Fırat'ın Eşi Hakkında Şaşırtan Gerçek!

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı canlı yayınla hafızalara kazınan ünlü gazeteci Hande Fırat ve eşi Murat Özvardar günün en çok merak edilen ve araştırılan isimleri arasında yer alıyor.

O İDDİAYA YANIT VERDİ

Hande Fırat, eşi Murat Özvardar'ın adının Ukrayna'ya yönelik bir dolandırıcılık olayına karışmasıyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu.

Fırat, haklarında çıkan iddiaların doğru olmadığını söyleyerek hukuki süreç başlattığını belirtti.

"Bu bir savunma yazısı değildir" diyen Hande Fırat, şu açıklamalarda bulundu: "Ukrayna Savaşı ile ilgili ticari alacak verecek meselesinde yargıya yansımış bir konu ile ilgili açıklama yapmak haddim değil. Türk yargısının vereceği karara saygım da sonsuzdur. Gerekli açıklamayı eşim yaptı.

Ancak bu işin 'bir kesim' tarafından, hiçbir alakam olmadığını bildikleri halde bir linç kampanyasına dönüştürülmesine itirazım var. Haber haberdir, yazılır. Ancak, Sezgin Baran Korkmaz ile ilişkileri var yalanını yazıp Ankaralı bir iş insanının fotoğrafını koymaya ya da olmayan bir saat üzerinden hikaye yazmaya, tüm olayı benimle ilişkilendirmeye çalıştırmalarını da kabul etmem mümkün değil. Tüm bu yalanlarla ilgili hukuki süreçleri başlattım."

HANDE FIRAT'IN EŞİ MURAT ÖZVARDAR KİMDİR?

Murat Özvardar, 1 Ocak 1975 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Aydınlıdır.

Murat Özvardar 2017 yılında ünlü gazeteci Hande Fırat ile evlenmiştir.

Murat Özvardar Türkiye Yüzme Federasyonu Senkronize Yüzme Branşından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Murat Özvardar, Manisa'da mobilya, otomotiv, beyaz eşya, inşaat ve enerji sektörü üzerine bir şirket kurmuştur.

HANDE FIRAT KİMDİR, MESLEĞİ NE?

Hande Fırat, 10 Eylül 1974'te Ankara'da dünyaya geldi.

Hande Fırat, Ankara Tevfik Fikret Lisesi'ni bitirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun oldu. Üniversitede okuduğu sırada çalışma hayatına atıldı.

Bülent Çaplı'nın dersinde Baki Şehirlioğlu ve Murat Yetkin'i dinledi. Kanal D'de staj yapma şansını elde etti. Kanal D'de yaptığı stajla televizyonculuk hayatı başladı. Sırasıyla Kanal D, NTV ve BRT'de görev aldı.

1999 yılının Kasım ayında da başbakanlık muhabiri olarak CNN TÜRK'te başladı.

Hande Fırat'ın 2005 doğumlu Nehir isimli bir kızı var. Ünlü televizyoncu, orta seviyede Fransızca ve İngilizce biliyor.

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