Hande Erçel ve Hakan Sabancı ilişkileri hakkında ilk kez konuştu: Güzel gidiyor

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hakan Sabancı ile Hande Erçel, gözlerden uzak yaşadığı ilişkilerini ilan etti. Geçtiğimiz günlerde birlikte tatile giden çift, dönüşte kamera karşısına geçti. Erçel ilişkisiyle ilgili "Her şey çok güzel" derken Sabancı da "Ciddi bir ilişki" yorumunu yaptı.

Kaan Yıldırım ile kısa süreli ilişkisini noktalayan Hande Erçel'in adı bir süredir çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen Hakan Sabancı ile anılıyordu. Önce gün birlikte tatile giderken görüntülenen çiftin ilişkileri belgelenirken tatil dönüşü de havalimanında kamera karşısına geçti.

İLİŞKİLERİ HAKKINDA KONUŞTULAR

İlk kez birlikte kamera karşısına geçen ikili, ilişkileri hakkında konuştu. Gazete Magazin'de yer alan haber göre, görüntülenen ikiliden Hande Erçel, "Tatilimiz güzel geçti, her şey çok güzel. Size de teşekkür ederiz" dedi. dedi. Sosyetik çapkın Hakan Sabancı ise yeni ilişkisi için "Ciddi bir ilişki" yorumunu yaptı.

BAŞ BAŞA TATİLE GİTMİŞLERDİ

Geçtiğimiz haftalarda Hakan Sabancı ile çıkan aşk iddiasını "Beni hayal dünyanıza çekmeyin, hayatımda kimse yok" diyerek yalanlayan Hande Erçel, sonrasında birlikte görüntülenmişti. Daha önce arkadaş gruplarıyla eğlenirken görüntülenen ikilinin aşkı baş başa tatile gitmeleriyle belgelenmiş olmuştu.