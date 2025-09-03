Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığına ihanet gölgesi düştü, Jocelyn Chew sessizliğini bozdu

Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in özel hayatı, bir kez daha magazin gündeminin merkezine oturdu. 2018 yılında Çinli model Jocelyn Chew ile kısa süreli bir birliktelik yaşayan Sabancı, o dönem sevgilisiyle Kapadokya tatiline çıkmış ve bu romantik kaçamak uzun süre konuşulmuştu. Aradan yıllar geçti, Sabancı bu kez oyuncu Hande Erçel ile yaşadığı aşkla gündeme geldi. Çiftin sık sık tatil kareleri ve davetlerdeki görüntüleri sosyal medyada yer buldu. Ancak bu ilişkide de son noktaya gelindi.

FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ, AYRILIK KESİNLEŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Sabancı ve Erçel, ani bir kararla yollarını ayırdı. İkilinin sosyal medya hesaplarından tüm ortak fotoğraflarını kaldırması, ayrılığı resmileştirdi. İlk olarak Arzu Sabancı'nın evliliğe sıcak bakmadığı ve ilişkiyi onaylamadığı iddiaları gündeme geldi. Ancak ayrılığın ardından ortaya atılan yeni söylentiler, süreci daha da karmaşık hale getirdi.

Hakan Sabancı, ayrılık sonrası arkadaşlarıyla eğlenirken objektiflere yansıdı. Neşeli tavırları dikkat çekti. Buna karşılık Hande Erçel'in kameralara oldukça moralsiz görünmesi, "ihanet" iddialarını güçlendirdi.

İHANET İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Sosyal medyada ortaya çıkan bir yorum, dikkatleri Jocelyn Chew'e çevirdi. Sabancı'nın eski sevgilisiyle hala görüştüğü iddiası ortaya atıldı. Hatta bazı kullanıcılar, ilişkinin Hande Erçel ile devam ettiği dönemde Chew ile yeniden buluşulduğunu, bunun da Bocelli konseri günlerine kadar uzandığını ileri sürdü. Daha da ileri gidilerek, Sabancı'nın şu anda Bodrum'da Chew ile tatilde olduğu öne sürüldü.

CHEW'DEN NET YANIT

Tüm bu iddiaların ardından Jocelyn Chew'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan model, söylentileri kesin bir dille yalanladI, "Bundan daha uzak bir şey olamaz. Lütfen bu anlatıyla beni rahatsız etmeyi bırakın. Hiçbir şeyden bir şey yaratmaya çalışıyorsunuz. Benim bir alakam yok."