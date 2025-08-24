Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı? Ünlü çift tüm fotoğrafları sildi

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Hande Erçel ve Hakan Sabancı, bu kez şaşırtıcı bir hamleyle gündemde. Daha önce birçok kez ayrıldıkları söylenen çift, iddiaları her defasında yalanlamıştı. Ancak bu kez sosyal medyadaki hareketleri soru işaretlerini artırdı.

İKİSİ DE TÜM FOTOĞRAFLARI KALDIRDI

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Instagram hesabından Hakan Sabancı ile olan tüm fotoğraflarını kaldırdı. Kısa süre sonra aynı hamle Hakan Sabancı'dan da geldi. Bu durum, "Çift yollarını ayırdı mı?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

AYRILIK İDDİALARI DAHA ÖNCE YALANLAMIŞLARDI

Erçel ve Sabancı, ilişkilerinin başından bu yana sık sık ayrılık iddialarıyla anıldı. Özellikle Hande Erçel'in Barış Arduç ile rol aldığı Rüzgâra Bırak ve Aşkı Hatırla projelerinin ardından çıkan söylentiler yoğunlaşmıştı. Ancak ikili her fırsatta birlikte olduklarını vurgulayarak bu iddiaları boşa çıkarmıştı.

SESSİZLİKLERİNİ KORUYORLAR

Son sosyal medya hamlelerinin ardından ayrılık dedikoduları yeniden alevlense de Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.