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Hande Erçel'in Cannes Film Festivali Kıyafeti Gündem Oldu

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Ünlü oyuncu Hande Erçel, 77. Cannes Film Festivali'ne katıldı ve tarzıyla çok konuşuldu. Bir takı markasının onur konuğu olarak festivalde bulunan Erçel, kırmızı elbisesi ve gösterişli takılarıyla dikkat çekti. Sosyal medyada kullanıcılar arasında oyuncunun tarzı hakkında karışık yorumlar yapıldı. Bazıları Erçel'in tarzını beğenirken, bazıları ise aşırı gösterişli buldu.

Hakan Sabancı ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel, reklam yüzü olduğu takı markasının onur konuğu olarak Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi.

Cannes kırmızı halısında poz veren Hande Erçel'in kıyafeti sosyal medyayı ikiye böldü. Festival için kırmızı bir elbise tercih eden Erçel, elbisesini aynı renkteki topuklu ayakkabıları ve gösterişli takılarıyla tamamladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncunun tarzını beğenirken bazıları ise aşırı gösterişli olması nedeniyle eleştirdi.

DEMET AKALINDAN YORUM GECİKMEDİ

Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, Erçel'in kıyafetine sessiz kalamadı. Akalın, genç oyuncunun bir hesapta paylaşılan fotoğrafının altına "Hande'nin yüzü gözü çökmüş, ne olmuş bu kıza" yazdı.

Hande Erçel'in Cannes Film Festivali Kıyafeti Gündem Oldu

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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