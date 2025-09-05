Hande Erçel ile ayrılan Hakan Sabancı'dan ihanet iddialarına yanıt

Ünlü çift Hakan Sabancı ile Hande Erçel, yaklaşık üç yıldır devam eden ilişkilerini geçtiğimiz hafta sonlandırdı. Ayrılığın ardından ikili, sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları tüm fotoğrafları kaldırdı. Bu gelişme magazin gündemine bomba gibi düşerken, ayrılıkla ilgili ortaya atılan iddialar büyük ses getirdi.

İHANET İDDİALARI YALANLANDI

İddialardan biri, Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi, model Jocelyn Chew ile yeniden görüşmeye başladığı ve Hande Erçel'i aldattığı yönündeydi. Ancak hem Sabancı hem de Jocelyn Chew bu söylentileri net bir dille yalanladı.

EVLİLİK KRİZİ VE AİLE FAKTÖRÜ

Çiftin ayrılığıyla ilgili bir diğer iddia ise Hande Erçel'in evlenmek istemesi, ancak Hakan Sabancı'nın bu fikre sıcak bakmamasıydı. Ayrıca, Arzu Sabancı'nın ünlü oyuncuyu gelin olarak istemediği öne sürüldü.

SABANCI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Gündeme gelen tüm iddiaların ardından Hakan Sabancı, Gazete Magazin'e konuşarak sessizliğini bozdu. Ünlü iş insanı, şunları söyledi:

"Güzel giden bir ilişkimiz vardı, bitirdik. Konunun üçüncü kişilerle kesinlikle alakası yok. Ailem ve özellikle annemle ilgili yapılan saygısızlıklar var. Annem çok üzülüyor, sonunda o da açıklama yapmak zorunda kaldı. Anlıyorum, yoruma açık bir konu olduğu için gündem yaratılmaya çalışılıyor. Bu iki kişinin kararı. Bir kere konuşuyorum, daha da konuşmayacağım."