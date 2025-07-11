Hande Erçel'den annelik itirafı: Korkuyorum ama istiyorum

Oyunculuk kariyeri kadar sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da gündemde kalmayı başaran Hande Erçel, bu kez yaptığı içten açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Bir süredir iş insanı Hakan Sabancı ile mutlu bir ilişki sürdüren Erçel, YouTube'da yayınlanan ABtalks programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, program boyunca hem özel yaşamına hem de içsel yolculuğuna dair samimi paylaşımlarda bulundu.

"TAM OLARAK BEN DE KENDİMİ BİLMİYORUM"

Programın açılışında kendisine yöneltilen "Sen kimsin?" sorusuna yanıt veren Erçel, kimlik algısına dair derin bir sorgulama içerisinde olduğunu şu sözlerle ifade etti, "Ben kendimi tanımlayamıyorum. İnsanlar beni sana anlatsın isterim. Tam olarak ben de kendimi bilmiyorum, hangi Hande ya da. Çok fazla Hande var ama bunu ben dillendirmeyi tercih etmem insanlar dillendirsin insanlar anlatsın isterim"

Kendini tanımlamanın zaman içinde daha da zorlaştığını belirten Erçel, bir dönem kim olduğunu çok net bildiğini ancak zamanla değişime uğradığını vurguladı, "Bir zamanlar kim olduğumu çok iyi biliyordum. Ama sonra beni ben yapan birçok şeyi kaybettim. Şimdi yeniden kendimi bulmaya çalışıyorum"

"ÇOÇUKLUK DÖNEMİNDE DEĞER DUYGUSUNU BİLMİYORDUM"

Röportajda "değer" kavramına da ayrı bir başlık açan oyuncu, çocukluk döneminde bu duyguyu tanımadığını ancak zamanla hayatın ona değersizlik hissini yaşattığını dile getirdi, "Ben çocukken böyle bir duygu yaşamadım. Bu duyguyu bilmiyordum. Çok el üstünde büyütüldüm. Bu duyguyu sonradan yaşadım. Hayat bana değersiz hissettirdi. O yüzden artık çevremdeki kimseye bu duyguyu yaşatmak istemem"

ANNE OLMAK İSTİYOR

Hande Erçel'in röportajda en çok dikkat çeken açıklamalarından biri ise anne olma hayaliydi. Genç yaşta kaybettiği annesiyle olan bağının ne kadar güçlü olduğunu anlatan oyuncu, bu bağı bir gün kendi çocuğuyla da kurmak istediğini belirtti, "Bu biraz korkutucu bir şey benim için ama istiyorum da. Benim o kadar kuvvetli bir bağım vardı ki annemle ben de benim canımdan kanımdan biriyle daha bu bağı kurmak isterim"