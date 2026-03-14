Hande Ataizi'nden Hülya Avşar'ın dizisine sert eleştiri: Dizi berbat

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde yeni bir polemiğin kapısını araladı. Başrolünde Hülya Avşar'ın da yer aldığı Aynı Yağmur Altında dizisi hakkında konuşan Ataizi, projeye yönelik sert ifadeler kullandı. Diziyi izlediğini belirten oyuncu, yapım için "berbat" yorumunda bulunurken böyle bir projede yer almak istemeyeceğini söyleyerek yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

"TEKLİF EDİLSEYDİ OYNAMAZDIM"

Bir röportaj sırasında kendisine yöneltilen " Hülya Avşar'a gelen rol size gelseydi, bu dizide oynar mıydınız?" sorusuna Ataizi oldukça net bir yanıt verdi. Oyuncu, böyle bir projede yer almak istemeyeceğini şu sözlerle dile getirdi:

"Ay, Allah korusun! Tabii ki oynamazdım yani. Ben iyi işlerde olmayı seviyorum. Diziyi izledim... Dizi berbat ya! Ben öyle bir işin içinde yer almak istemezdim."

"KÖTÜ BİR İŞİN İÇİNDE OLMAK RUHUMA TERS"

En son "Taş Kağıt Makas" dizisinde rol alan Ataizi açıklamasının devamında, izlediği projelerde kaliteye önem verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kötü bir şey izlemek ve kötü bir şeyin içinde olmak gerçekten benim ruhuma ters."

Ataizi'nin sözlerine Hülya Avşar cephesinden bir yanıt gelip gelmeyeceği ise merak konusu.

Elif Yeşil
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

