Hande Ataizi'nden Hülya Avşar'ın dizisine sert eleştiri: Dizi berbat

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, başrollerinde Hülya Avşar'ın da yer aldığı Aynı Yağmur Altında dizisi hakkında yaptığı açıklamalarla magazin gündemini karıştırdı. Ataizi'nin dizi için kullandığı "berbat" ifadesi sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, yeni bir polemiğin de kapısını araladı.

"TEKLİF EDİLSEYDİ OYNAMAZDIM"

Bir röportaj sırasında kendisine yöneltilen " Hülya Avşar'a gelen rol size gelseydi, bu dizide oynar mıydınız?" sorusuna Ataizi oldukça net bir yanıt verdi. Oyuncu, böyle bir projede yer almak istemeyeceğini şu sözlerle dile getirdi:

"Ay, Allah korusun! Tabii ki oynamazdım yani. Ben iyi işlerde olmayı seviyorum. Diziyi izledim... Dizi berbat ya! Ben öyle bir işin içinde yer almak istemezdim."

"KÖTÜ BİR İŞİN İÇİNDE OLMAK RUHUMA TERS"

En son "Taş Kağıt Makas" dizisinde rol alan Ataizi açıklamasının devamında, izlediği projelerde kaliteye önem verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kötü bir şey izlemek ve kötü bir şeyin içinde olmak gerçekten benim ruhuma ters."

Ataizi'nin sözlerine Hülya Avşar cephesinden bir yanıt gelip gelmeyeceği ise merak konusu.