Hamilelik heyecanı yaşayan Melisa Aslı Pamuk'tan karnı burnunda pozlar

Birçok projede yer alan güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bir süredir aşk yaşadığı milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile sessiz sedasız evlendi. Yurt dışında nikah kıydıktan sonra eşinin Trabzon'daki ailesini ziyaret ederek kayınvalidesinin elini öptü. Şimdilerde ilk bebeğine hamile olan güzel oyuncu, kamera karşısına geçti.

"ATEŞLİ ANNE"

Hamilelik heyecanı yaşayan güzel oyuncu, siyah mini tulumuyla boy boy poz verdi. Karnı oldukça belirginleşen Melisa Aslı Pamuk, pozlarını "Ateşli anne" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun hamile olduğunu yeni öğrenen meslektaşı Aybüke Pusat da "Nee" yorumu yaparak nazar boncuğu koydu. Oyuncunun pozlarına beğeni ve yorum yağdı.