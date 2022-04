Hamile Haliyle Görüntülendi! Sevenlerini Şaşırttı

40 yaşındaki dünyaca ünlü model Adriana Lima, şubat ayında yaptığı paylaşım ile 3. kez anne olacağını müjdeledi. 7 aydır yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşayan Lima, partiyle erkek bebek beklediğini duyurdu.

PODYUMU SALLADI

Adriana Lima dün gerçekleşen, Los Angeles'taki Alexander Wang Fortune City şovu için podyumda yürürken büyüyen karnıyla dikkat çekti.

TARZIYLA OLAY OLDU

40 yaşındaki efsane model, karnını açıkta bırakan elbisesi ve uzun latex çizmeleriyle sosyal medyayı salladı.

DEFİLE SONRASI AĞLADI MI?

Karın kaslarıyla dikkat çeken Adriana Lima, gelen olumsuz yorumları kafasına taktı. İddiaya göre; Kilolarıyla ilgili yapılan yorumlara içerleyen Lima'nın defile bittikten sonra ağladığı öne sürüldü. Lima'yı sevgilisi Andre Lemmers ve dostlarının teselli ettiği iddia edildi.

ADRİANA LİMA KİMDİR?

Adriana Francesca Lima (d. 12 Haziran 1981, Bahia) Brezilyalı manken. Victoria's Secret için çalışmalarıyla tanınır.

Adriana Francesca Lima, 12 Haziran 1981 yılında Brezilya'da Salvador, Bahia'da düşük gelirli ve dindar bir ailede dünyaya geldi. 13 yaşında, yerel bir mağazada alışveriş yaparken keşfedilen Amerikan yerlisi, Afrika, Brezilya kökenli Lima, 15 yaşındayken Ford Supermodel of Brazil Model Search yarışmasında birinci seçildi. 1996'da yapılan Ford Supermodel of the World Contest'de ise 2. oldu.

Lima, İspanya'nın Barselona kentinde bulunan giyim markası Desigual'ın, İtalyan markası Calzedonia'nın Beachwear koleksiyonunun ve İtalyan markası Sportmax'ın hazır giyim koleksiyonunun marka elçisi olarak görev yaptı. Halen IWC, Puma, Maybelline ve Chopard'ın elçisidir.

Lima dört dil biliyor: ana dili Portekizce'nin yanı sıra, İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca bilmektedir.

Adriana Lima bir süredir yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşıyor.

