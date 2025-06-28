Haluk Levent'ten gelin ve damada unutulmaz jest

Haluk Levent'ten gelin ve damada unutulmaz jest
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Samsun'da düzenlenen konserde Haluk Levent, düğünlerinden ayrılarak konser alanına gelen gelin ve damada 5 günlük balayı tatili hediye etti. Konser sırasında çiftetelli oynayan Levent, seyircileri coşturdu ve unutulmaz anlar yaşattı.

Samsun'da konser veren Haluk Levent, düğünlerini bırakıp sahnesine gelen gelin ve damadı ağırlayarak çiftetelli oynadı, ardından da çifte 5 günlük balayı tatili hediye etti. Ünlü sanatçının jesti, binlerce izleyici tarafından büyük alkış aldı.

Samsun'da sahneye çıkan Haluk Levent, on binlerce kişiyi coşturdu. "Aşkın Mapushane", "Ankara", "Bu Şehir", "Zor Aşk" gibi hitlerinin yanı sıra "Annemin Sevdiği Türküler" olarak tanıttığı "Bahçe Duvarından Aştım" ve "Halimem" türkülerini seslendiren Levent, seyircilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Haluk Levent'ten gelin ve damada unutulmaz jest

"SİZE BALAYI ISMARLIYORUM"

Konser sırasında Dilhan ve Emir Sandıkçı çiftinin düğünlerinden çıkarak alana geldiklerini öğrenen Haluk Levent, çifti sahneye davet etti. "Samanyolu" şarkısı eşliğinde dans eden çift, ardından Haluk Levent ile birlikte sahnede çiftetelli oynadı. Alkışlar arasında gerçekleşen bu renkli anlar, konserin en unutulmaz bölümlerinden biri oldu. Gelin Dilhan Sandıkçı'nın sahneden seyircilerin arasına gelin çiçeğini fırlatması ise geceye düğün ritüeli kattı. Haluk Levent ise bu sürpriz karşısında geri kalmayarak, "Siz çok klas bir hareket yaptınız, ben de size 5 günlük balayı tatili hediye ediyorum" dedi.

Konserin finalinde "İzmir Marşı"nı elinde Türk bayrağıyla seslendiren sanatçı, Samsunlulara duygusal bir kapanış yaşattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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Haluk Levent cennetlik insan

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