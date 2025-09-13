Haberler

Haluk Levent sahne sonrası rahatsızlandı, apar topar hastaneye kaldırıldı

Haluk Levent, Muğla'daki konserinin ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Strese bağlı mide spazmı teşhisi konulan Levent, geceyi müşahede altında geçirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen şarkıcının gün içinde taburcu edilmesi bekleniyor.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, dün akşam Muğla'da verdiği konserin ardından hayranlarını korkuttu. Konser sonrası fenalaşan sanatçı, çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

"STRESE BAĞLI MİDE SPAZMI" TEŞHİSİ

Muğla Ortaca'da tedavi altına alınan Haluk Levent'e doktorlar tarafından strese bağlı mide spazmı teşhisi konuldu. Geceyi hastanede müşahede altında geçiren ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TABURCU EDİLECEK

Gece boyunca gözetim altında tutulan Levent'in, gün içinde taburcu edilmesi bekleniyor. Sanatçının hayranları sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaşarak ünlü isme destek oldu.

