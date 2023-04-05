Haluk Levent, milletvekili adayı olacağı iddiasını yalanladı

Depremin ardından kurucusu olduğu Ahbap derneği ile yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent'in siyasete atılacağı ileri sürüldü. Bir partiden milletvekili adaylığı teklifi aldığı konuşulan Levent, hakkındaki iddiayı yalanlayarak "Olmadı olmayacak. Zaten bir siyasi partiye girsem patavatsızlığımdan ve şapşallığımdan partinin oyu dibe düşer" dedi.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilimizde yıkımlara neden oldu. Kurucusu olduğu Ahbap derneği ile depremin ardından bölgelere giderek yardımlar dağıtan Haluk Levent'e bir partiden milletvekilliği teklifi gittiği ileri sürüldü.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK, OLMAYACAK"

8,7 milyon takipçisinin bulunduğu Twitter hesabından açıklama yapan Haluk Levent, "Bugün de başka bir siyasi parti gönüllüleri siyasete gireceğimi yazmışlar. Tabii ki öyle bir şey yok. Yıllarca yazdım. Olmadı, olmayacak. Zaten bir siyasi partiye girsem patavatsızlığımdan ve şapşallığımdan partinin oyu dibe düşer. Şu anda tek gündemim deprem. Bilginize" diyerek iddiayı yalanladı.

EN GÜVENİLEN ÜNLÜ SEÇİLDİ

Yardımlarıyla adından söz ettiren Haluk Levent, Bir araştırma şirketi tarafından yapılan ankette depremden sonra en güvenilen ünlü seçildi. Sevenlerine teşekkür eden Levent, "Bu güvenin Ahbap'tan kaynaklı olduğunu biliyorum. Güveninize teşekkür ediyorum" dedi.