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Haluk Levent, kanserle mücadele eden ablası için saçlarını kazıttı

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Başarılı şarkıcı Haluk Levent, Adana konserinde kanserle mücadele eden ablasını sahneye çıkardı. Ablasıyla sahnede karşılıklı çiftetelli oynayan Levent, "Ablamın beyin tümörü sonrası saçları da gitti. İkimizin de saçları kısacık" dedi.

Kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent, konser maratonuna da devam ediyor. Son olarak Adana'da sahneye çıkan Levent, kanserle savaşan ablasını ağırladı.

KARŞILIKLI GÖBEK ATTILAR

Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda konser veren Haluk Levent, sahneye çıkardığı ablası Hicran Levent ile karşılıklı çiftetelli oynadı. Tedavisi devam eden ablasına destek olmak için saçlarını kazıtan Levent, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ablamın beyin tümörü sonrası saçları da gitti. İkimizin de saçları kısacık. Geçen gün kemoterapiden çıkıp konserime gelmişti Adana'da. Geleneksel olmasına rağmen bir nevi düğün şarkısı olan çiftetelliyi pek sevmezdim. Meğer paylaşılınca çok güzel oluyormuş" dedi.

Haluk Levent, kanserle mücadele eden ablası için saçlarını kazıttı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Haluk Levent Adana Sanat Müzik Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

İsmimi ne yapacaksın:

Rabbim tez vakitte şifalar versin. Hastalıkta ve sağlıkta ailesinin yanında duran Haluk Levent adamın hasıdır, Allah uzun ve hayırlı ömürler versin.

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GÖKHAN UZUNALİ :

Sen ki milyonlarca insanın her türlü acısına ortak oluyorsun, Allahta sana acı göstermesin Haluk LEVENT. Seni Allah için çok seviyoruz. Ablaya şifalar dileriz.

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