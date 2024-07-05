Haluk Levent, göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

Kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile yaptığı yardımlarla sık sık adından söz ettiren başarılı şarkıcı Haluk Levent, dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Muhabir Online'da yer alan habere göre, Levent dün akşam Antalya Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserin ardından gece saatlerin şiddetli göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Apar topar tedavisine başlanan ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Levent durumu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.