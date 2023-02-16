Haluk Levent, enkazdan çıkarılan 10 günlük bebeğe 'Mavi' adını verdi

Depremden etkilenen bölgelere yaptığı yardımlarla gündemde olan Ahbap derneği kurucusu Haluk Levent, enkaz altından çıkarılan 10 günlük bebeğe isim verdi. Sosyal medya hesabından o anları paylaşan Levent, "'İsim koymamıştık sen koy' dediler. Adını mavi koydum" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından kurucusu olduğu Ahbap derneği ile yardımlar yapan Haluk Levent, illere giderek depremzedelerle ilgilenmeye devam ediyor. Çadırkente giden şarkıcı, enkaz altından çıkarılan 10 günlük bebeğe de isim verdi.

"ADINI MAVİ KOYDUM"

Depremzedelere yardım eden Levent, enkazdan çıkarılan 10 günlük bebeği ziyaret etti. Bebeğe isim de veren Levent, o anları Twitter hesabından yayınlayan ünlü isim, "10 günlük bebek. Enkazdan çıkarıldılar. Ahbap Çadırkenti'nde yanımızda kalıyorlar. 'Abi daha isim koymamıştık sen koy adını' dediler. Adını mavi koydum" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE TEK YÜREK KAMPANYASINDA 500 BİN TL BAĞIŞ YAPTI

Haluk Levent, dün akşam kanalların ortak yayın yaptığı Türkiye Tek Yürek kampanyasında da bağış yaptı. Canlı yayına bağlanamadığını söyleyen şarkıcı, "TV ye bağlanmak istedim ama olmadı. Yıllarca beraber çalıştığımız eskisinden yeni yöneticisine kadar görüştüğüm bildiğim hatta yangınlarda sellerde özverili çalışmalarına tanık olduğum AFAD emekçileri geldi aklıma. Onlara selam olsun. Ben de 500 bin TL bağış açıklıyorum" dedi.