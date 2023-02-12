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Haluk Levent, "Canımızı Hristiyan'a, Yahudi'ye, Ermeni'ye ve hatta Ateiste emanet ettik, malımızı Müslüman'dan koruyoruz!" dediği iddiasını yalanladı

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Haluk Levent, 'Canımızı Hristiyan'a, Yahudi'ye, Ermeni'ye ve hatta Ateiste emanet ettik, malımızı Müslüman'dan koruyoruz!' dediği iddiasını yalanladı

Kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile depremden etkilenen bölgelere giden Haluk Levent'in "Canımızı Hristiyan'a, Yahudi'ye, Ermeni'ye ve hatta Ateiste emanet ettik, malımızı Müslüman'dan koruyoruz!" dediği iddia edildi. İddia sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Binlerce vatandaşın yaşamını yitirdiği depremde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şarkıcı kimliğinin yanı sıra kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile afet bölgelerine giden Haluk Levent de diğer tüm gönüllülerle canla başla yardıma koşuyor.

PAYLAŞIM REKORU KIRDI

Sosyal medyada Haluk Levent'e ait olduğu iddia edilen "Canımızı Hristiyan'a, Yahudi'ye, Ermeni'ye ve Hatta Ateiste emanet ettik, malımızı Müslüman'dan koruyoruz!" sözü ise paylaşım rekoru kırdı.

Haluk Levent, 'Canımızı Hristiyan'a, Yahudi'ye, Ermeni'ye ve hatta Ateiste emanet ettik, malımızı Müslüman'dan koruyoruz!' dediği iddiasını yalanladı

"YAPMAYIN, ETMEYİN"

Haluk Levent Twitter hesabından iddialara karşı sessizliğini bozdu. Ünlü şarkıcı, "Yapmayın etmeyin . Bizler bölgede acıları azaltmaya çalışırken söylemediğim şeyleri yazmayın. Lütfen." paylaşımıyla iddiayı yalanladı.

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Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Kahramanmaraş Depremi Haluk Levent Magazin Güncel Haberler

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