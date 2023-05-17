Haluk Levent, 'Ahbaplar bölgeyi bıraktı' iddiasına sert çıkıştı: İftira atıyorlar, bölgedeyiz

Aylardır kurucusu olduğu Ahbap derneği ile afet bölgelerinde yardımlarında devam eden Haluk Levent, sosyal medyada yapılan "Ahbaplar bölgeyi bıraktı" iddiasını yalanlayarak "Sevkiyatlarımız her gün sürüyor, bölgedeyiz" dedi.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremin ardından kurucusu olduğu Ahbap derneği ile bölgeye giden Haluk Levent, haklarında iddiaya sessiz kalmadı.

"İFTİRA ATIYORLAR"

Konteyner ve gıda yardımının dışında afet bölgelerine okullar açan Levent, "Abhaplar bölgeyi bıraktı" iddiasını yalanladı. Twitter hesabından yaptıkları paylaşımda yardımlarına devam ettiklerini söyleyen ünlü isim, "Kötüler devamlı iftira atarlar. Şeytanın Türkiye temsilcilerin her kılığa girebileceğini biliyorsunuz. Şimdi de 'Ahbaplar bölgeyi bıraktı' iftirası atıyorlar. Haftaya 6 okul daha açacağız. Sevkiyatlarımız her gün sürüyor. Bölgedeyiz. Giden gider kalan sağlar bizimdir" dedi.

GELEN YORUMA SESSİZ KALMAMIŞTI

Haluk Levent, 4 gün önce de "Haluk Levent nerede? Cidden nerede, deprem zamanı o kadar para toplandı bir şeyler ortaya koydu belge falan... Hadi belgeleri falan geçelim de onlarla uğraşacak kişiler vardır ama kendisi neden ortada yok. Böyle bir derin sessizlik" diyen Sevda Türküsev'e cevap vermişti. Türküsev'in yorumuna tepki gösteren Levent, "Aylardır çalışmalarımızı yayınlıyoruz. Konteynerları soruyorsunuz biz de 'buyurun bölgedeki valilikleri arayın teyit ettirin' diyoruz. Ama aramıyorlar. Son 3 günde 5 okul açtık. Sayfama bakmak 1-2 saniye. Ama insanlar hala "ortada yok" diyebiliyorlar. Şaşkınım" demişti.