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Haluk Bilginer ile Aynı Projede Yer Alacak

Snob Magazin - Magazin
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Haluk Bilginer ile Aynı Projede Yer Alacak

İngiliz oyuncu Victoria Ekanoye, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı modacı Zeynep Kartal'ın daveti üzerine Nişantaşı'na geldi. Victoria Ekanoye'nun, Haluk Bilginer'in başrolde olduğu 'The Turkish Detective' adlı dizide rol alacağı öğrenildi. İşte detaylar...

İngiliz oyuncu Victoria Ekanoye, modacı Zeynep Kartal ile Nişantaşı'nda buluştu.

Victoria Ekanoye'nun, Haluk Bilginer'in başrolde olduğu 'The Turkish Detective' adlı dizide rol alacağı öğrenildi.

DİZİ İSTANBUL'DA ÇEKİLİYOR

İlk sezonu sekiz bölüm olacak The Turkish Detective için öngörülen prömiyer tarihi 2023'te.

Dizinin çekimleri İstanbul'un tarihi mekanlarında çekilmeye başladı.

"TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM"

Dizi projesi ile ilgili konuşan ünlü oyuncu "Türkiye'yi çok seviyorum. İstanbul'un tarihi yerlerinde çekimlerimiz başladı. Bugün de Ayasofya'da setimiz vardı. Set bitimi de yemeğe geldim." dedi.

Snob Magazin / Magazin

Haluk Bilginer Zeynep Kartal Nişantaşı İstanbul Magazin Haberler

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