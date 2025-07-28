Halil Ergün ekranlara geri dönüyor! Bu kez bambaşka bir rolde

Bir döneme damgasını vuran Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Ali Rıza Bey karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Halil Ergün, yeni sezonda hem ekranlara hem de beyaz perdeye güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Türk sinemasının yaşayan efsanesi, uzun soluklu kariyerine damga vuracak yeni projeleriyle hayranlarının karşısına çıkacak.

ALZHEİMER HASTASI BİR KABADAYIYI CANLANDIRACAK

Halil Ergün, senaryo çalışmaları devam eden sinema filminde, Alzheimer hastalığıyla mücadele eden yaşlı bir kabadayının çarpıcı hikayesini beyaz perdeye taşıyacak. Deneyimli yapımcı İhsan Taş imzası taşıyan filmde, geçmişiyle yüzleşen bir yeraltı dünyası figürünün dramı işlenecek. Unutulmaya yüz tutmuş anıların, sert bir geçmişin ve içsel hesaplaşmaların merkezde olacağı yapım, şimdiden sinema çevrelerinde merak uyandırmış durumda.

HAZIRLIKLARINI AĞVA'DA SÜRDÜRÜYOR

Rolüne fiziksel ve ruhsal olarak hazırlanmak isteyen Halil Ergün, İstanbul'a yakınlığıyla bilinen ve doğasıyla dikkat çeken Ağva'yı tercih etti. Acquaverde Hotel'de konaklayan usta oyuncu, burada hem dinleniyor hem de yapımcı İhsan Taş ile senaryo geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Doğayla iç içe bu ortam, aynı zamanda yaratıcı süreç için ilham verici bir zemin oluşturuyor.

YENİ DİZİ PROJESİ DE YOLDA

Sadece sinema değil, televizyon izleyicisi de Halil Ergün'ü bu sezon ekranlarda görmeye hazırlanıyor. Henüz detayları açıklanmayan bir dizi projesinde de yer alacak olan oyuncu, böylece hem drama severleri hem de dizi izleyicilerini heyecanlandıracak bir sezon hazırlığında.