Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin, yurtdışında olduğunu söyleyerek "Ülkeme döneceğim" demişti.

PAYLAŞIMLARINA DEVAM EDİYOR

Açıklamasının üzerinden günler geçmesine rağmen ülkeye dönmeyen Şevval Şahin, sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya devam ediyor. Şahin'in paylaşımını görenler "Krizi fırsata çeviriyor" şeklinde yorumlar yaptı.