Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Güncelleme:
Uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin, yurtdışında olduğunu belirterek "Ülkeme döneceğim" demişti. Aradan günler geçmesine rağmen Türkiye'ye dönmeyen Şahin, sosyal medyadan paylaşım yapmaya devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin, yurtdışında olduğunu söyleyerek "Ülkeme döneceğim" demişti.

PAYLAŞIMLARINA DEVAM EDİYOR

Açıklamasının üzerinden günler geçmesine rağmen ülkeye dönmeyen Şevval Şahin, sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya devam ediyor. Şahin'in paylaşımını görenler "Krizi fırsata çeviriyor" şeklinde yorumlar yaptı.

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıMehmet DUMAN:

lütfen gelme!!!! sen ve senin gibiler gelmesin.

Yorum Beğen99
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadi:

Güzellik yarışmaları kaldırılmalıdır nerede kadın hakları savunucuları nerede kadın dernekleri

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Arabistanda afganistanda varmış kadın hakları dernekleri sen orada yaşa

yanıt11
yanıt39
Haber YorumlarıCarsambali:

Bu yirtik donlar Turkiye Devleti ile dalga geciyor ya,iste buna cok uzuluyorum..At suratlarina estetik yaptira yaptira guzel olmaya calisan bu sumsuklere ders verecek Devlet gucu yok..

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMengele:

Dönecekmis ama ucek bileti alacak parasi yokmus para gönderin reslim olsun

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

