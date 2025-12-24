Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın
Uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin, yurtdışında olduğunu belirterek "Ülkeme döneceğim" demişti. Aradan günler geçmesine rağmen Türkiye'ye dönmeyen Şahin, sosyal medyadan paylaşım yapmaya devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin, yurtdışında olduğunu söyleyerek "Ülkeme döneceğim" demişti.
PAYLAŞIMLARINA DEVAM EDİYOR
Açıklamasının üzerinden günler geçmesine rağmen ülkeye dönmeyen Şevval Şahin, sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya devam ediyor. Şahin'in paylaşımını görenler "Krizi fırsata çeviriyor" şeklinde yorumlar yaptı.