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Hakan Ural, Hatay'a giden Acun Ilıcalı'nın saatine takıldı: 120 bin euro, konuşmuyorum

Magazin Haberleri

Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve Varol Yaşaroğlu, "Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop! "filminin depremzede çocuklar için yapılan özel gösterimine katıldı. Canlı yayında Ilıcalı'nın çocukları sevindirmesiyle ilgili konuşulurken araya giren Hakan Ural "Kolundaki saat 120 bin Euro... Konuşmuyorum" deyince Nur Tuğba konuyu değiştirdi.

Afetzede çocuklara moral vermek için, Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu tarafından organize edilen "Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop!" filminin ilk gösterimi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 kent arasında yer alan Osmaniye'de gerçekleştirildi. Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu Hatay'da bulunan Katar-Türkiye Konteyner Kardeşlik Kenti'ni ziyaret ederek filmin çocuklar için yapılan özel gösterimine katıldı. Programında o anları yorumlayan Hakan Ural'ın eski patronu Acun Ilıcalı için söylediği dikkat çekti.

ACUN ILICALI'NIN SAATİNE DİKKAT ÇEKTİ

Gündemle ilgili söylediklerinden dolayı sık sık adından söz ettiren Hakan Ural, Acun Ilıcalı'yla ilgili haberi izlerken saatine takıldı. Partneri Nur Tuğba Acun Ilıcalı'nın çocuklarla zaman geçirmesinin çok güzel olduğunu söylerken Hakan Ural da "Kolundaki saat 120 bin Euro... Konuşmuyorum" dedi. Kısa süreli duraksayan Nur Tuğba da "Allah... Tamam, geçiyorum" diyerek konuyu değiştirdi.

Hakan Ural, Hatay'a giden Acun Ilıcalı'nın saatine takıldı: 120 bin euro, konuşmuyorum

Hakan Ural, Hatay'a giden Acun Ilıcalı'nın saatine takıldı: 120 bin euro, konuşmuyorum

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Acun Ilıcalı Hakan Ural Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Adana001 Merkez:

Hakan sana sır verelim, acun en azından depremzedelere yardım etti ve olay yerine gitti. Sen ise sadece kadın programında sohbet yaptın. Acun askerliğini yaptığı için o bölgeyi iyi biliyor.

Cevap Yaz220Yayından Kaldır
erman genç :

Seyyardan Sahte Casio mu alacak hakan Türkiyenin en zenginlerinden alacak tabi

Cevap Yaz123Yayından Kaldır
500
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