Hakan Ural, Erdoğan için yaptığı 'Sevmek suç mu' paylaşımını eleştirenlere ateş püskürdü: Hamdolsun devletin yalakasıyım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün Dolmabahçe Sarayı'nda sanat camiasının önemli isimleriyle iftar yaptı. Erdoğan'ın iftarına katılanlardan biri de Hakan Ural'dı.

ERDOĞAN'LA KARESİNİ PAYLAŞTI

İftardan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çekildiği pozu sosyal medya hesabından paylaşan Ural, "Sevmek suç mu" notunu düştü. Ural'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Bazı takipçileri ise Ural'ı "yalaka" olmak ile eleştirdi.

ELEŞTİRİLERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Hakan Ural, başta Twitter olmak üzere çeşitli sosyal mecralarda kendisine yönelik sert eleştirilere cevap verdi. Ural, "Hadi ben devletin yalakasıyım hamdolsun sen neyin yalakasısın? O saray dediğiniz yer senin Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilidir" dedi.

Hakan Ural konuşmasının devamında "Ben sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Nokta" yorumunda bulundu.