Hakan Sabancı'nın aşk kronolojisi çıkarıldı: Listede kimler yok ki!
Hakan Sabancı'nın 2013'ten bu yana basına yansıyan ilişkileri yeniden gündeme geldi. Ünlü iş insanının adı birçok tanınmış isimle anıldı.
Cemiyet hayatının dikkat çeken isimlerinden Hakan Sabancı'nın geçmiş yıllara uzanan aşk iddiaları bir araya getirildi. Özellikle oyuncu Hande Erçel ile yaşadığı ilişkiyle magazin manşetlerinden düşmeyen Sabancı'nın özel hayatı, bu kez kronolojik bir listeyle konuşuluyor.
"Duyuldu mu?" adlı sosyal medya sayfasının hazırladığı paylaşımda, 34 yaşındaki iş insanının 2013 yılından bu yana basına yansıyan birliktelikleri sıralandı. Listede cemiyet, moda ve sanat dünyasından birçok isim yer aldı.
Uzun süreli ilişkileri ve kısa süreli flört iddialarıyla sık sık gündeme gelen Sabancı'nın özel hayatı, cemiyet kulislerinde konuşulmaya devam ediyor.