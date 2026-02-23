Hakan Sabancı'nın aşk kronolojisi çıkarıldı: Listede kimler yok ki!

Cemiyet hayatının dikkat çeken isimlerinden Hakan Sabancı'nın geçmiş yıllara uzanan aşk iddiaları bir araya getirildi. Özellikle oyuncu Hande Erçel ile yaşadığı ilişkiyle magazin manşetlerinden düşmeyen Sabancı'nın özel hayatı, bu kez kronolojik bir listeyle konuşuluyor.

"Duyuldu mu?" adlı sosyal medya sayfasının hazırladığı paylaşımda, 34 yaşındaki iş insanının 2013 yılından bu yana basına yansıyan birliktelikleri sıralandı. Listede cemiyet, moda ve sanat dünyasından birçok isim yer aldı.

Sabancı'nın adının anıldığı isimler arasında Ayşe Özyılmazel, Aslışah Alkoçlar, Didem Soydan, Hadise, Merve Boluğur, Dila Tarkan, Aygün Aydın ve Rabia Soytürk gibi magazin dünyasının yakından tanıdığı isimler bulunuyor.

Uzun süreli ilişkileri ve kısa süreli flört iddialarıyla sık sık gündeme gelen Sabancı'nın özel hayatı, cemiyet kulislerinde konuşulmaya devam ediyor.