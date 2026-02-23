Haberler

Hakan Sabancı'nın aşk kronolojisi çıkarıldı: Listede kimler yok ki!

Hakan Sabancı'nın aşk kronolojisi çıkarıldı: Listede kimler yok ki!
Güncelleme:
Hakan Sabancı'nın 2013'ten bu yana basına yansıyan ilişkileri yeniden gündeme geldi. Ünlü iş insanının adı birçok tanınmış isimle anıldı.

  • Hakan Sabancı'nın 2013 yılından bu yana basına yansıyan birliktelikleri kronolojik bir listede sıralandı.
  • Listede Ayşe Özyılmazel, Aslışah Alkoçlar, Didem Soydan, Hadise, Merve Boluğur, Dila Tarkan, Aygün Aydın ve Rabia Soytürk gibi isimler yer alıyor.
  • Hakan Sabancı'nın özel hayatı, cemiyet, moda ve sanat dünyasından birçok isimle ilişkilendiriliyor.

Cemiyet hayatının dikkat çeken isimlerinden Hakan Sabancı'nın geçmiş yıllara uzanan aşk iddiaları bir araya getirildi. Özellikle oyuncu Hande Erçel ile yaşadığı ilişkiyle magazin manşetlerinden düşmeyen Sabancı'nın özel hayatı, bu kez kronolojik bir listeyle konuşuluyor.

"Duyuldu mu?" adlı sosyal medya sayfasının hazırladığı paylaşımda, 34 yaşındaki iş insanının 2013 yılından bu yana basına yansıyan birliktelikleri sıralandı. Listede cemiyet, moda ve sanat dünyasından birçok isim yer aldı.

Hakan Sabancı'nın aşk kronolojisi çıkarıldı: Listede kimler yok ki!

Sabancı'nın adının anıldığı isimler arasında Ayşe Özyılmazel, Aslışah Alkoçlar, Didem Soydan, Hadise, Merve Boluğur, Dila Tarkan, Aygün Aydın ve Rabia Soytürk gibi magazin dünyasının yakından tanıdığı isimler bulunuyor.

Uzun süreli ilişkileri ve kısa süreli flört iddialarıyla sık sık gündeme gelen Sabancı'nın özel hayatı, cemiyet kulislerinde konuşulmaya devam ediyor.

Hakan Kanburoğlu
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıalperen84:

Para olunca böyle sıraya dizersin işte

Haber YorumlarıHarun Topcu:

bireyler yapılıyorsa özel bir adaya gerek yok.tren vagonu gibi.

Haber Yorumlarımbmpw6w52b:

Vay arkadaş…. Altın Kaplamamı acaba bununki…?

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

