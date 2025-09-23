Haberler

Hakan Altun'dan yıllar sonra aşk itirafı
Ünlü şarkıcı Hakan Altun, yıllardır süren yalnızlığını geride bıraktığını duyurdu. Kıbrıs konseri öncesi basın mensuplarına konuşan Altun, "Şu an çok mutluyum. Yeni bir aşka yelken açtım." sözleriyle özel hayatındaki gelişmeyi paylaştı. Israrlara rağmen sevgilisinin kim olduğunu açıklamayan sanatçı, merakı daha da artırdı.

Sahnelerin buğulu sesi ve romantik şarkılarıyla milyonların kalbinde yer edinen 53 yaşındaki Hakan Altun, özel hayatıyla ilgili sevindirici bir haber paylaştı. Yıllardır aradığı aşkı bulamayan ve bu yönüyle sık sık gündeme gelen ünlü sanatçı, sonunda yeni bir ilişkiye başladığını açıkladı.

Önceki gün Kıbrıs'ta sahneye çıkan Altun, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Müzikal kariyeriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan sanatçı, özel hayatına dair yöneltilen sorulara da samimi bir dille cevap verdi.

GİZEMLİ SEVGİLİNİN KİMLİĞİ MERAK KONUSU

"Şu an çok mutluyum. Yeni bir aşka yelken açtım, ufak tefek bir şeyler var. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar." diyerek hayatında yeni bir dönemin başladığını duyuran Altun, uzun süredir merak edilen "kalbinin sahibi kim?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı. Israrlara rağmen sevgilisinin kimliğini açıklamayan sanatçı, gizemli tavrıyla dikkat çekti.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
