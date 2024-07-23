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Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka flört etmeye başladı

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Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Ortalıkta adam kalmadı" diyen Hafsanur Sancaktutan ile meslektaşı Kubilay Aka sevgili oldu.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Hafsanur Sancaktutan bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi. 2 hafta önce yaptığı açıklama yalnız olduğunu belirterek "Ortalıkta adam kalmadı" diyen oyuncu, aradığı aşkı buldu.

BAŞ BAŞA ZAMAN GEÇİRİYORLAR

Geçtiğimiz aylarda bacağından çapraz bağ ameliyatı olduğu için Siyah Kalp dizisinden gelen teklifi kabul etmeyen Sancaktutan, ısrarların ardından rolü kabul etti. Tedavisine dizinin çekileceği Kapadokya'da devam etme kararı alan oyuncu, hafta sonu şehre gitti. Güzel oyuncu Kapadokya'da meslektaşı Kubilay Aka ile bir mekanda baş başa görüntülendi. Çiftin görüntülerini Blog Yağmuru'na atan vatandaşlar, çiftin flört ettiğini duyurdu.

Yeni sezon için Hafsanur Sancaktutan Kapadokya'da dizi çekimlerine devam edecek. Kubilay Aka ise kadrosunda yer aldığı İnci Taneleri'nin çekimleri için İstanbul'da olacak.

"ORTALIKTA ADAM KALMADI" DEMİŞTİ

Hafsanur Sancaktutan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte özel hayatıyla ilgili soru soran muhabire "Yok yani, ortalıkta kalmadı adam" cevabını vermişti. Verdiği cevaba kendisi bile şaşıran oyuncu "Burayı silin" demek zorunda kalmıştı.

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka flört etmeye başladı

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka flört etmeye başladı

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Magazin

Hafsanur Sancaktutan Kubilay Aka Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (4)

Gjerj Kastoroiti:

vay be kaçırmayın bunu nasıl olabilir böyle birşey

4
1
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Luca Brasi:

Ülkenin beklediği önemli haber. Dolar Euro düşmeye başlar şimdi.

2
0
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Orhan Özsoy:

Baldan tatlı valla bu kızzz

1
1
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sinan çayırcı:

Yine bulamamış .

1
1
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