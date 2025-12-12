Hadise sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi
Sahne performansları, hit şarkıları ve kendine has tarzıyla magazin gündeminin sürekli konuşulan isimlerinden Hadise, son paylaşımıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcının oturarak verdiği ve sırt dekoltesini ön plana çıkardığı poz, kısa sürede takipçilerinin yoğun ilgisini çekti. Gören herkes elbisesinin Hadise'ye çok yakıştığını ifade etti.
Yaz konser maratonunu tamamladıktan sonra kısa bir dinlenme dönemine giren Hadise, paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ünlü şarkıcının son paylaşımı da takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.
Oturarak poz veren sanatçının sırt dekoltesi, takipçilerinin dikkatini hemen çekti. Üzerindeki siyah uzun elbise, şıklığıyla tam not aldı ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Takipçileri, paylaşıma "Sırt dekolteli bu elbise yakışmış" ve "Çok güzel kadın" gibi yorumlarla karşılık vererek hem şarkıcının tarzını hem de fiziğini konuştu.
Şarkıcının bu aktif paylaşımları, hayranlarıyla olan bağını güçlendirmeye devam ediyor ve her paylaşımı magazin gündeminde geniş yankı uyandırıyor.