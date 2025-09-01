Hadise Paris sokaklarını podyuma çevirdi

Türk pop müziğinin en çok konuşulan isimlerinden Hadise, bu kez Fransa'nın başkenti Paris'te ortaya çıktı. Şehrin en prestijli noktalarından biri olan Montaigne Caddesi'nde objektiflere yansıyan ünlü şarkıcı, paylaştığı pozlarla sosyal medyada gündem oldu.

Son dönemde cesur sahne kıyafetleri ve iddialı danslarıyla adından söz ettiren Hadise, bu tarzı nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalmıştı. Gelen yorumlara cevap niteliğinde, Seda Sayan'ın bir videosunu paylaşarak "Daha çok konuşursunuz beni siz. Konuşun, konuşun" sözlerini alıntılamış ve paylaşımına "Sultanımın peşindeyim" notunu düşmüştü.

GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda yoğun tempo yaşadığını söyleyerek gözyaşlarına hakim olamayan Hadise, o anları "İnsanlar bizi robot zannediyor, biz robot değiliz" sözleriyle paylaşmıştı. Ancak bu açıklaması sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

PARİS POZLARI GÜNDEM OLDU

Eleştirilerin ardından soluğu Paris'te alan Hadise, bu kez Montaigne Caddesi'nde çekilen fotoğraflarını hayranlarıyla paylaştı. Takipçileri ise ünlü şarkıcının Paris pozlarını yorumladı ve "Hadise yine gündem olmayı başardı" yorumlarında bulundu.

ELBİSESİ CESUR BULUNDU

Beyaz zemin üzerine siyah puantiyelerle tasarlanan, fırfır detaylı mini elbise, Hadise'nin üzerinde feminen bir hava yarattı. Yan bağlama detayları ve cesur dekoltesi ise kimi takipçiler tarafından "fazla iddialı" olarak yorumlandı.

AKSESUAR SEÇİMİ TARTIŞILDI

Altın halka küpeleri, bilezikleri ve siyah güneş gözlüğüyle kombini tamamlayan ünlü şarkıcı, bazı moda tutkunlarından övgü aldı. Ancak bir kesim ise "fazla parıltılı" aksesuarların elbisenin önüne geçtiğini savundu.