Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı

O Ses Türkiye Yılbaşı programı birbirinden ünlü isimlerle ekranlara geldi. Yarışmanın vazgeçilmez jüri üyelerinden biri olan Hadise'nin, Diyarbakır'da kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran için söylediği şarkı gündem oldu.

Vahşice katledilen küçük kız için "Sıfır Tolerans" şarkısını seslendiren Hadise'nin bu tercihi ise tartışma konusu oldu. Kimi vatandaşlar şarkı seçimini yanlış bulurken kimileri ise şarkıdan çok etkilendiğini belirtti.

Hadise'nin seslendirdiği "Sıfır Tolerans" şarkısının sözleri ise şu şekilde;

"Her şey burada bitti

Toparlan gidiyorsun

Zamana bırakmadım

Tehlike arz ediyorsun

Suçüstü tövbeler

Kalbe ağır darbeler

İlahi sevgilim

Sen kimi kandırıyorsun

Yalnızlık bu ilişki

Bu ne yaman çelişki

Ki senden sakınmadım

Ben hep gözü karaydım

Bir tatlı tesadüfken

Şimdi acı tecrüben oldum

Ben de yanıldım

Sen hep biraz yalandın

Sıfır tolerans hadi git durma

Yüreğim soğudu yakamam bir daha..."