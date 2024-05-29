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Hadise'nin mayolu kıyafetiyle marş söylemesine eski aşkı Sinan Akçıl'dan tepki

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Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde mayoya benzeyen ışıltılı kıyafetiyle çıktığı sahnede 10. Yıl Marşı'nı okudu. Hadise'nin mayoyla marş okumasına sessiz kalmayan eski sevgilisi Sinan Akçıl ise "Çıktık 'açık' alınla 10 yılda her savaştan" yorumunu yaptı.

Özel hayatının yanı sıra sahne kıyafetleri ve danslarıyla sık sık adından söz ettiren Hadise, önceki gün verdiği konserde mayoya benzeyen kıyafetiyle 10. Yıl Marşı'nı okudu. Hadise'nin mayolu sahne kıyafetiyle marş söylemesine eski sevgilisi Sinan Akçıl'dan yorum gecikmedi.

"ÇIKTIK AÇIK ALINLA 10 YILDA HER SAVAŞTA"

Hadise'nin görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından sahne kıyafetine eleştiri yağdı. Tepki gösterenlerden biri de Hadise'nin eski aşkı Sinan Akçıl oldu. Akçıl sevgilisinin görüntüsü üzerinden isim vermeden "Çıktık 'açık' alınla 10 yılda her savaştan" ifadelerini kullandı.

Hadise'nin mayolu kıyafetiyle marş söylemesine eski aşkı Sinan Akçıl'dan tepki

İLİŞKİLERİ OLAYLI BİTMİŞTİ

Hadise ve Sinan Akçıl yıllar önce aşk yaşamış ancak bir anda ilişkilerini bitirme kararı almıştı. İkili, 2011 yılında aynı zamanda albüm çıkarmış ve aralarında bir poster gerilimi yaşanmıştı. Ayrılık sonrası nispet yapmak isteyen Hadise, Sinan Akçıl'ın evinin karşısında posterini astırmıştı.

Hadise'nin mayolu kıyafetiyle marş söylemesine eski aşkı Sinan Akçıl'dan tepki

Hadise'nin mayolu kıyafetiyle marş söylemesine eski aşkı Sinan Akçıl'dan tepki

Hadise'nin mayolu kıyafetiyle marş söylemesine eski aşkı Sinan Akçıl'dan tepki

Ecem Altan
Ecem Altan
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Sinan Akçıl Hadise Ünlüler Müzik Magazin Haberler

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