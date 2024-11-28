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Hadise kalçasını tuttuğu fotoğrafla adından söz ettirdi

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Son dönemde özel hayatı, sahne şovları ve ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı dizideki cesur sahneleriyle adından sıkça söz ettiren Hadise son pozlarıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Özel bir davete katılan Hadise geceye kırmızılar içerisinde geldi. Ünlü isim iddialı elbisesiyle arkasını dönüp peş peşe pozlar verdi.

Yakın arkadaşı Seda Bakan ile birlikte kamera karşısına geçip ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayan Hadise'nin Esas Oğlan dizisindeki sahneleri müstehcen bulunmuş ve TikTok'ta yasaklanmıştı. Hadise bu yasağa tepki göstermiş ve "Kariyerime başladığımdan beri bir kadın olarak özgürce sahne almanın, klip çekmenin mücadelesini veriyorum. Eurovision döneminde klibimin 'erotik' bulunarak yasaklanmasından, 'Sıfır Tolerans' klibime kadar birçok engelle karşılaştım. Erkek sanatçılar kliplerinde öpüşüp sevişirken bu onlara yasak olmuyor ama kadınlar sarılmanın ötesine geçtiğinde 'ahlaksız' oluyor!" demişti.

Dizinin yönetmeni Şenol Sönmez'le adı aşk dedikodularına karışan Hadise özel hayatı hakkında konuşmamış ancak yeni sevgilisiyle davetlerde görüntülenmişti.

Hadise'nin kalçasını tuttuğu fotoğrafa yorum yağdı

PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Ünlü isim şimdide katıldığı özel bir geceden pozlarıyla dikkat çekti. Kırmızı konfeti detaylı bir elbise ile geceye katılan Hadise vücudunu saran elbisesiyle arkasını dönerek pozlar verdi.

Hadise'nin kalçasını tuttuğu fotoğrafa yorum yağdı

YORUM YAĞDI

Hadise'nin son pozunda ise kalçasını tutması dikkat çekti. Ünlü ismin pozlarına kısa sürede beğeni yağarken 'çok güzelsin', 'kadın olay', 'en seksi kadın gerçekten' gibi yorumlar da yapıldı.

Hadise'nin kalçasını tuttuğu fotoğrafa yorum yağdı

Hadise kalçasını tuttuğu fotoğrafla adından söz ettirdi
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıCan Reno:

neyine yorum yağdı ben anlamadım ben mi göremiyorum

Yorum Beğen25
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Haber YorumlarıHasan Polat:

Yani B.. cikan yerini tutmus

Yorum Beğen17
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Haber YorumlarıAhmet Gündoğdu:

normal artık bunlar için yaşlanma sendromu yaşıyorlar..yani edebi,ahlakı unutuyorlar.

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Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

tam bir motor

Yorum Beğen7
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Haber Yorumlarıahmet kasap:

ÇOK ZAVALLI BİR KADIN ÇOK BÜYÜK BİR ÇÖKÜNTÜ İÇİNDE OLDUĞU HER HALİNDE BELLİ ALLAH ISLAH EYLESİN

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Hareket, acıyı hissetmiş olmanın dışa vurumu sanki...

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Haber YorumlarıBuğra Er:

İşaret barnağı bize yol gosteriyo

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Bi dahaa ki sefere parmaklarını kullandığını görmek istiyoruz yoksa yourm yazmayız

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Haber YorumlarıKaniel Outis:

Canlı yayın aç ver artık sende kurtul bizde kurtulalım

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Haber YorumlarıMaydanoz:

Çift turbolu içten emmeli motor,bunların sürüşünden hoşnut kalırsınız,çok yer ama performansı alırsınız.

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Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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