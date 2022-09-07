Hadise - Mehmet Dinçerler... EVLİLİK YÜZÜKLERİNİ ÇIKARDILAR!

Geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evliliğinde kriz olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz gün konserinde gözyaşlarına boğulan popçu, eşinin hediyesi olan yüzüğü bir süredir takmazken; Dinçerler de önceki gün ilk kez alyanssız görüntülendi.

Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler 15 Mart'ta nişanlanmış çift daha sonra aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nikah masasına oturmuştu.

Birlikteliklerinin ilk döneminde sık sık kameralara poz veren ve sosyal medya fotoğraf paylaşan çift bir süredir ayrı ayrı görüntüleniyor.

Hadise'nin gözyaşları...

Özel hayatı hakkında açıklama yapmaktan kaçınan Hadise geçtiğimiz günlerde verdiği konserde "Küçük Bir Yol" şarkısını seslendirirken gözyaşlarına boğulmuş, duygusal anlar yaşayan ünlü şarkıcı sevenlerini de şaşırtmıştı.

Bir süredir aralarında sorun olduğu konuşulan ünlü çift, son günlerde sergiledikleri tavırlarla dedikoduları alevlendirdi.

Yakın zamanda eşiyle görüntülenmeyen Hadise, Dinçerler'in 23 Ağustos'taki yaş gününde de hiçbir paylaşımda bulunmamıştı.

Hadise evlendikten sonra verdiği tüm konserlerinde Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 3 milyon TL'lik pırlanta yüzüğü hep takmış, ancak ünlü popçunun son iki konserinde yüzüğünü takmaması dikkatlerden kaçmamıştı.

Mehmet Dinçer'ler yüzüğü çıkardı

Bir süredir eşinin konserine gitmeyen Mehmet Dinçerler önceki gün yeni mekânın açılışında ünlü isimleri ağırladı. Bu özel günde Hadise eşini yalnız bıraktı.

Mehmet Dinçerler ise evlendikten sonra ilk kez alyansını takmadan objektiflere yansıdı.

Hadise son olarak Kıbrıs'ta verdiği halk konserinde de evlilik yüzüğünü takmadı.