Hadise ile mesajları ortaya çıkan Reza Zarrab'dan Acun Ilıcalı'ya hakaret: Kalıbına tüküreyim

Hadise ile Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın mesajları magazin gündemine bomba gibi düştü. Canlı yayında yayınlanan mesajlarda Zarrab'ın Acun Ilıcalı için "Acun'un kalıbına tüküreyim" dediği Hadise'nin de "Sorma" diyerek karşılık verdiği görüldü.

Söylemezsem Olmaz sunucularından Seren Serengil, Hadise'nin o dönem Ebru Gündeş'le evli olan Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia etti. Magazin gündemine oturan konuyla ilgili elinde belgelerin olduğunu söyleyen Serengil, dünkü canlı yayında ikilinin mesajlarını yayınlattı. Zarrab ve Hadise arasındaki mesajlardaki Acun Ilıcalı detayı dikkatlerden kaçmadı.

HADİSE'NİN PROGRAMI DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddia edildiği dönemde O Ses Türkiye'nin kadrosunda yer alan Hadise, TV8'deki işinde Exxen'de yayınlanan O Ses Rap'e transfer olmuştu. Ebru Gündeş ile yakın arkadaş olan Acun Ilıcalı'nın yasak aşk iddiasının ardından Hadise için böyle bir karar aldığı söylenmişti.

REZA ZARRAB: ACUN'UN KALIBINA TÜKÜREYİM

Ebru Gündeş'in dava açarak boşanmaya çalıştığı dönemde haberler hakkında yayın yasağı getirtmeye çalışan ikilinin mesajlarındaki Acun Ilıcalı detayı gündeme geldi. Reza Zarrab mesajlarda "Acun'un kalıbına tüküreyim" yazdığı Hadise'nin de patronu Ilıcalı'yı savunmak yerine "Sorma" cevabını verdiği ileri sürüldü.

SEREN SERENGİL: ACUN DA HAKARETTEN NASİBİNİ ALDI

Zarrab ile Hadise hakkında konuşan Seren Serengil ise "Acun Ilıcalı da mesajlardan nasibini alıyor. Ona da bir hakaret var. Acun, Hadise'yi programdan göndermişti. Bu olaylardan sonra. O yüzden sallıyorlar" dedi.

İlgili Haberler