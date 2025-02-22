Hadise ile kıyaslanan Demet Akalın çileden çıktı: Ben bunların alasını çektim

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, meslektaşı Hadise'nin Fırtınam klibiyle ilgili yapılan bir yoruma verdiği sert cevapla gündem oldu.

Hadise'nin geçtiğimiz günlerde dijital platformlarda yayımladığı Fırtına şarkısı ve klibi, sosyal medyanın gündemine oturdu. Şarkıcının cesur tarzı ve dansına binlerce yorum geldi.

DEMET AKALIN O YORUMA DAYANAMADI

Bir sosyal medya kullanıcısı ise Hadise'nin klibini överken Demet Akalın'a meydan okudu. Kullanıcının, "Hadise'nin son şarkısı Fırtınam bence son 10 yılda yapılmış en iyi pop Türk şarkılarından biri. Hem müziği hem klibiyle harika! Demet Akalın'ın buna örnek alması lazım, yapay zekasız gerçek emekle nasıl güzel klip yapılır gösteriyor!" yorumuna Demet Akalın'ın cevabı çok sert oldu.

Akalın, "Akal değil soyadım ben bunların alasını çektim onlar arkamdan gelsin! Ben istediğim zaman yine eski tadımda çekerim! Soyadımı da doğru yaz" dedi.