İstanbul'da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız

İstanbul'da tipi alarmı! Resmen donacağız
Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti

Son kabine kulisi: Erdoğan görüşüp teşekkür etti
Trump'tan sürpriz karar! ABD tarihine geçen ismi görevden aldı

Trump, ABD tarihine geçen ismi görevden aldı
Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı

19 yaşındaki silahlı saldırgan öğretmeni bu yüzden vurmuş

Hadise ile kıyaslanan Demet Akalın çileden çıktı: Ben bunların alasını çektim

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, bir sosyal medya kullanıcısının Hadise'nin klibini överken kendisine meydan okuduğu yoruma sert bir tepki gösterdi. 'Demet Akalın'ın buna örnek alması lazım' yorumuna Akalın, 'Ben bunların alasını çektim, onlar arkamdan gelsin' şeklinde yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, meslektaşı Hadise'nin Fırtınam klibiyle ilgili yapılan bir yoruma verdiği sert cevapla gündem oldu.

Hadise'nin geçtiğimiz günlerde dijital platformlarda yayımladığı Fırtına şarkısı ve klibi, sosyal medyanın gündemine oturdu. Şarkıcının cesur tarzı ve dansına binlerce yorum geldi.

DEMET AKALIN O YORUMA DAYANAMADI

Bir sosyal medya kullanıcısı ise Hadise'nin klibini överken Demet Akalın'a meydan okudu. Kullanıcının, "Hadise'nin son şarkısı Fırtınam bence son 10 yılda yapılmış en iyi pop Türk şarkılarından biri. Hem müziği hem klibiyle harika! Demet Akalın'ın buna örnek alması lazım, yapay zekasız gerçek emekle nasıl güzel klip yapılır gösteriyor!" yorumuna Demet Akalın'ın cevabı çok sert oldu.

Hadise ile kıyaslanan Demet Akalın çileden çıktı: Ben bunların alasını çektim

Akalın, "Akal değil soyadım ben bunların alasını çektim onlar arkamdan gelsin! Ben istediğim zaman yine eski tadımda çekerim! Soyadımı da doğru yaz" dedi.

Hadise ile kıyaslanan Demet Akalın çileden çıktı: Ben bunların alasını çektim
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

Yılmaz Erdoğan'ın "Deli Emin" karakteri çalıntı çıktı
img

Çığlıkları okulu inletti! Müdür dahi manzaraya dayanamadı
img

Evladının can çekiştiği anları saniye saniye izledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı

Oval Ofis'teki 145 yıllık tarihi masa "sümük" kurbanı oldu
Süper Lig giderek karışıyor! Bir takımımız maçının tekrar edilmesini istedi

Bir takımımız maçının tekrarını istedi
Diş hekimini başından vurdu, can çekiştiği anları annesine gönderdi

Evladının can çekiştiği anları saniye saniye izledi
Santorini'deki volkan aktif hale geldi! Yunan uzman beklenilen iki senaryoyu açıkladı

En son istenen oldu! Muhtemel depremin büyüklüğü endişe verici
Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı

Zam tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
İsviçre'den skandal itiraf: Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar

"Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar"

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.