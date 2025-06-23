Hadise, iddialı sahne kostümüyle ayna karşısında dans etti

Hadise, iddialı sahne kostümüyle ayna karşısında dans etti
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Hadise, iddialı sahne kostümüyle ayna karşısında dans etti
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Hadise, sahne öncesi ayna karşısında kayda aldığı dans videosuyla sosyal medyada gündem oldu. Siyah sahne kostümü ve "Burjuva" şarkısıyla yaptığı paylaşım, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Cesur tarzı ve özgüvenli tavırlarıyla dikkat çeken şarkıcı, hayranlarından tam not aldı.

Sahnedeki enerjisi ve kendine has tarzıyla magazin dünyasında sık sık gündeme gelen Hadise, bu kez sahne arkasında verdiği pozla sosyal medyada adeta olay yarattı.

"Aşk Kaç Beden Giyer" albümündeki "Burjuva" şarkısıyla dans ettiği anları paylaşan ünlü isim, ayna karşısında sergilediği cesur kostüm ve tavırlarıyla dikkat çekti.

Hadise, iddialı sahne kostümüyle ayna karşısında dans etti

DANS VİDEOSUYLA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Son dönemde hem fırtınalı aşk hayatı hem de özgüvenli açıklamalarıyla konuşulan Hadise, sahneye çıkmadan hemen önce kayda aldığı ayna videosuyla takipçilerine adeta "ben buradayım" mesajı verdi.Siyah, bedeni saran sahne bodysi, uzun çizmeleri ve dağınık dalgalı saçlarıyla aynanın karşısına geçen Hadise, "Sahne öncesi gelen Burjuva perileri" notuyla paylaştığı video sayesinde kısa sürede gündemin zirvesine oturdu. Gerek sahneye olan hakimiyeti gerek kamera karşısındaki rahatlığıyla tanınan sanatçının bu paylaşımı, hayranlarından büyük beğeni topladı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCan Reno:

çakma JLO

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Haber YorumlarıGökhan GÜLMEZ:

motorrrr sıklet tutkunları

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